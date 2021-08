Carlos Carvalhal: "Fizemos um jogo melhor do que aquele da Supertaça"

O resumo

“Antes de mais parabéns ao Sporting porque acho que fez muito para ganhar o jogo e acho que nós também fizemos muito para o ganhar. Foram duas equipas a tentar vencer. Jogo muito equilibrado na 1.ª parte, nós podíamos ter marcado antes e o Sporting acaba por ser eficaz na forma como consegue o golo. Acho que fizemos uma 1.ª parte boa. No início da 2.ª parte a nossa defesa baixou em demasia, abriu espaço entre a defesa e o meio-campo e isso foi fatal. A partir do 2-0 o Sporting recuou, houve grandes defesas do guarda-redes do Sporting. O 2-1 chegou já um pouco tarde mas mesmo assim fomos até ao final à procura do resultado”

Reação final

“Foi a vontade, os jogadores frescos que entraram. O Iuri tem o último passe, o Mario desgasta muito as defesas. O André também entrou bem, tal como o Rui Fonte. Tudo isso contribuiu. Penso que criamos oportunidades para sairmos daqui mais contentes. Estamos em crescendo, no início da época. Fizemos um jogo melhor do que aquele da Supertaça. Demos um passo em frente face ao jogo do Marítimo. Há um ano nesta fase tínhamos zero pontos, agora temos três e podem contar com o Braga para ganhar os jogos todos”

Ausências

“Perdemos o Castro e o Ricardo Horta ontem, temos mais jogadores ausentes. Vamos tentar recuperá-los. O Iuri vem de um afastamento prolongado, o Fábio fez um bom jogo e vai melhorar, o Ricardo Horta também. Toda esta gente vai fazer melhor e vai animar o campeonato”

Fransérgio

“Há negociações, já o disse, mas isso não é efectividade. Se o jogador sair só temos de lhe desejar as maiores felicidades. Neste momento é jogador do Braga e sinceramente estou a contar com ele para o jogo com o Moreirense. Depois logo se verá”