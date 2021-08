Santa Clara atira-se ao Moreirense: "Ânsia desmedida da obtenção de resultados desportivos, de forma negligente e sôfrega"

Apenas com 14 jogadores disponíveis para o jogo da 2.ª jornada da I Liga, devido a um surto de covid-19, o Santa Clara tentou adiar o encontro com o Moreirense deste fim de semana. Pedido recusado pelo clube minhoto, que alegou que na última temporada teve de jogar em condições semelhantes.

Agora, num duro comunicado, o Santa Clara critica fortemente o Moreirense, acusando o clube de ter tomado “uma decisão avessa aos valores da verdade desportiva, mas, acima de tudo, de completo desprezo sobre um dos bens mais preciosos: saúde pública”.

O clube açoriano lembra ainda que o Moreirense de facto foi a jogo à 6.ª jornada da época passada, já em pleno surto de covid.19 no plantel, mas que o jogo da ronda seguinte foi adiado, facto que o Santa Clara diz que os responsáveis do rival terão “obliterado, deliberada e convenientemente” - embora essa indicação esteja no comunicado do Moreirense.

“Também foi esquecido que, à data, na sexta jornada da prova, o Moreirense tinha 16 atletas disponíveis para ir a jogo, sem necessidade de gestão de esforço físico, visto que a equipa só participou no campeonato e Taça de Portugal. Ora, à data de hoje, e num período bastante mais curto, o CD Santa Clara soma seis jogos, aos quais soma um natural desgaste provocado pelas dezenas de horas de viagens”, pode ler-se ainda no comunicado, em que o Santa Clara lembra que está também nas competições europeias (Conference League), algo que não terá tido peso na decisão dos minhotos.

“Esta decisão não só viola os valores primevos do campeonato português, que não raras vezes nos orgulhamos de propalar, como também atropela os valores da saúde e da segurança, em detrimento da ânsia desmedida da obtenção de resultados desportivos, de forma negligente e sôfrega”, sublinha ainda o Santa Clara.

O encontro entre Santa Clara e Moreirense está marcado para domingo, em São Miguel, às 20h30 de Lisboa.