Um Paços gigante tem o direito de continuar a sonhar

“Estive a ver o valor de mercado das equipas. São 704 milhões do Tottenham para 22 milhões do Paços. Se falarmos por alto em orçamento, o deles é 100 vezes mais. Mas estamos a falar de um jogo de futebol em que serão sempre 11 contra 11". As palavras são de Jorge Simão, treinador do Paços de Ferreira, na antevisão do play-off da Liga Conferência Europa. E, em campo e 11 contra 11, a equipa portuguesa foi superior ao Tottenham, vencendo por 1-0 (golo de Lucas Silva aos 45’) e levando para a 2.ª mão, em Londres, a esperança de um apuramento que desafiaria todas as probabilidades.

No Estádio Capital do Móvel, Nuno Espírito Santo realizou 11 alterações face à equipa titular que bateu o Manchester City, na jornada inaugural da Premier League, mas ainda assim o Tottenham apresentou em Paços de Ferreira nomes de reconhecido talento, como Bryan Gil, Lo Celso, Sessegnon ou Cristian Romero. No entanto, a equipa da casa apresentou-se organizada e personalizada, não se coibindo de ter bola e evitando que os ingleses se aproximassem de André Ferreira (segundo a estatística oficial da UEFA, os spurs não fizeram um único remate enquadrado com a baliza da equipa portuguesa).

A juntar à defesa sólida, o Paços mostrou um meio-campo de qualidade, com Luiz Carlos, Eustáquio e Nuno Santos a conseguirem ter bola e levarem os locais para junto da área adversária. E foi já depois de algumas boas iniciativas dos castores – com o avançado Denilson, forte fisicamente, sempre a incomodar o último reduto do Tottenham – que a turma de Jorge Simão marcou o único tento do desafio: em cima do intervalo, Nuno Santos, com um grande passe de pé esquerdo, isolou Lucas Silva, não se intimidando o brasileiro com a saída de Gollini e atirando para o fundo das redes do Tottenham.

Quality Sport Images/Getty

Na segunda parte os homens de Nuno tentaram dar a volta ao marcador, mas sempre sem discernimento, evidenciando um jogo impreciso e até nervoso. Jorge Simão foi mexendo na sua equipa, colocando Matchoi Djaló, Zé Uilton e João Pedro para manter a defensiva visitante em sentido. Num jogo com muitas faltas (18 cometidas pelo Paços e 19 pelo Tottenham), não houve reais oportunidades de perigo num segundo tempo marcado pela maturidade dos castores na gestão da vantagem.

A partida terminou com o Estádio Capital do Móvel em festa, numa união entre adeptos e equipa que demonstrou bem a importância histórica deste momento para o Paços de Ferreira. O Tottenham, a tal equipa com um orçamento “100 vezes” superior, caiu derrotada na 1.ª mão da eliminatória. Daqui a uma semana, Londres será o local onde o Paços continuará a perseguir os seus sonhos.