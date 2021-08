Harry Kane, o destruidor de sonhos

Há onzes iniciais que, no momento em que são anunciados, contêm em si uma espécie de susto para quem os tem de enfrentar. Quando o Tottenham divulgou a sua formação titular para a 2.ª mão do play-off da Liga Conferência Europa, o Paços de Ferreira terá sido invadido por esse tipo de sobressalto ao ver que Harry Kane, pela primeira vez na época, estava entre as opções iniciais de Nuno Espírito Santo.

E esse receio provou-se justificado: o capitão da seleção inglesa demorou somente 35 minutos a marcar dois golos e dar a volta à desvantagem trazida pelos Spurs do encontro da 1.ª mão, assumindo-se como grande figura do 3-0 com que os londrinos eliminaram os pacenses.

Há uma semana, em Paços de Ferreira, os homens de Jorge Simão surpreenderam a Europa ao derrotar, por 1-0, um dos mais poderosos conjuntos do futebol inglês. A equipa portuguesa apresentou-se em Londres disposta a lutar pelo seu sonho, mas o onze colocado em campo por Nuno Espírito Santo, com Dier, Lucas e Kane (três jogadores que não haviam atuado no Estádio Capital do Móvel), prometia trazer dificuldades.

Nem 20 segundos de encontro tinham decorrido e já o Tottenham tinha criado uma oportunidade mais clara do que todas aquelas de que havia disposto na 1.ª mão. Kane fugiu nas costas da defesa do Paços mas, em excelente posição, atirou ao lado. O aviso estava dado.

Jorge Simão alterou a estrutura táctica da sua equipa, colocando um trio de centrais (Marco Baixinho, Flávio Ramos e Maracás) para tentar proteger a vantagem. Mas a superior qualidade de Harry Kane foi rival de inalcançável valia.

Aos 9 minutos, após recuperação em zona subida de Winks e um bom movimento nas costas da defesa rival de Bryan Gil, Kane, dentro da área, rematou para o 1-0. Desde 23 de maio, então no último encontro da temporada 2020/21 da Premier League, que Kane não marcava com a camisola do Tottenham. Nos mais de três meses que se seguiram, o inglês anunciou a sua vontade de sair, foi vice-campeão europeu e objeto de cobiça pelo Manchester City, mas as vicissitudes do mercado levaram a que o avançado ficasse nos Spurs “100% focado”, como escreveu nas redes sociais.

A entrada do Tottenham no encontro foi autoritária, como que querendo lavar a imagem deixada há uma semana. Com Kane omnipresente - quer a recuar para construir jogo, quer a aparecer na área para tentar finalizar -, Lo Celso e Bryan Gil ficaram à beira do 2-0. E, perante um Paços com demasiadas perdas de bola, a equipa da casa colocou-se mesmo em vantagem na eliminatória aos 35 minutos, novamente por Harry Kane, letal a aproveitar as hesitações defensivas dos visitantes.

Catherine Ivill/Getty

Com o 2-0, o Tottenham baixou o andamento, mas a diferença de qualidade era tal que as oportunidades para os ingleses surgiam de maneira quase natural. André Ferreira ainda manteve o Paços na eliminatória com uma excelente defesa a remate de Lo Celso, mas o argentino fez mesmo o 3-0 aos 70’. Num livre lateral, o argentino rematou forte na direcção da baliza e Antunes, que realizou uma eliminatória de grande qualidade, fez um desvio que traiu o seu guardião.

Logo a seguir ao 3-0, Nuno tirou Kane da partida. E as bancadas, ao mesmo tempo que ovacionavam o avançado inglês, iam cantando “ele é um de nós”. As pazes estão feitas. O Tottenham volta a ter a sua referência.

Os minutos finais ilustram bem a diferença de universos futebolísticos em que ambos os clubes se movimentam. Enquanto Jorge Simão ia mexendo na sua equipa para tentar um golo que fizesse acreditar no prolongamento, Nuno, como que a gerir o seu plantel, ia retirando do banco Son, Bergwijn ou Dele Alli, homens que ameaçaram, por várias vezes, o 4-0.

O Tottenham possui um poderio incomparável e fez questão de o demonstrar. No entanto, a equipa de Jorge Simão pode-se gabar de ter obtido, na 1.ª mão, uma vitória histórica para o seu clube, e de nunca ter virado a cara à luta nem ter deixado de tentar disputar o duelo contra um oponente com armas desiguais. O superior talento de Harry Kane tirou ao Paços o seu sonho, mas o Paços ficará com o orgulho de ter conquistado o direito a sonhar.