Lotação dos recintos desportivos passa de um terço para 50% - DGS

A Direção Geral de Saúde lançou esta quinta-feira novas orientações para recintos desportivos em ambiente fechado e aberto, com as novas recomendações a alargarem a lotação de um terço para 50%.

No documento pode ler-se que "a referência de lotação para o público em bancada com lugares individuais é de 50% excluindo a primeira fila". A temporada havia começado com 33% de lotação.

"A ocupação dos lugares sentados deve ser efetuada com um lugar entre espectadores, sendo os lugares ocupados desencontrados em cada fila. Deste modo, os lugares que permanecem desocupados devem ter sinalética a proibir a sua ocupação", diz ainda o documento. As novas recomendações continuam a desaconselhar "qualquer contacto entre espectadores e outros intervenientes do espectáculo desportivo" e o uso de máscara permanece "obrigatório".

Sempre que o número de espectadores "seja superior a 1000, em ambiente aberto, ou superior a 500, em ambiente fechado, o acesso ao recinto exige que se faça prova de Certificado Digital COVID-19 ou prova de realização de um teste diagnóstico a SARS-CoV-2 negativo, de acordo com as normas e orientações da DGS e da legislação em vigor", frisa ainda o documento.