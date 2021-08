João Mário: "Benfica foi uma escolha difícil, mas tenho a certeza de que foi a mais acertada"

O futebolista João Mário, que tem grande parte da carreira ligada ao Sporting, admitiu esta segunda-feira que foi uma “escolha difícil" assinar pelo rival Benfica, mas mostrou-se satisfeito com a decisão tomada e pelo arranque de temporada.

“Houve outras equipas que me foram aparecendo, até de outros campeonatos mais competitivos, mas olhei para a grandeza do Benfica e achei que era a opção ideal para continuar a minha carreira. Apesar de ter sido uma escolha difícil, tenho a certeza de que foi a mais acertada”, afirmou João Mário, em entrevista à BTV, a televisão oficial do clube da Luz.

O internacional português sagrou-se campeão pelo Sporting na última época, em que esteve emprestado pelo Inter Milão, após ter feito grande parte da sua formação e de ter iniciado a carreira de profissional no emblema de Alvalade.

“Pela exigência que há no Benfica, só será uma boa época se ganharmos o campeonato. Esse é o principal objetivo desta equipa. Olhamos para o nosso plantel e sabemos que a expectativa é alta. Então, temos de apontar sempre para a conquista do campeonato, porque, menos do que isso, a época, de certeza, que não será positiva”, disse o jogador de 28 anos.

Além da conquista da I Liga, João Mário considerou que equipa comandada por Jorge Jesus pode fazer “uma grande campanha” na Liga dos Campeões e admitiu que foi um “alivio” a qualificação para a fase de grupos, devido à “pressão” que existiu neste arranque da temporada.

“Temos as nossas ambições e queremos deixar os benfiquistas orgulhosos. É a Liga dos Campeões. Estando lá já sabemos que vamos apanhar grandes equipas e eu, pessoalmente, fico muito contente por jogar estes jogos e por jogar contra estas grandes equipas”, admitiu.

Outros dos objetivos de João Mário para esta temporada é o regresso à seleção portuguesa e ganhar um lugar nas escolhas de Fernando Santos para o próximo Campeonato do Mundo, que vai decorrer em 2022, no Qatar.

“É um foco jogar outra vez um Mundial e representar Portugal numa grande competição. Sendo português e perfeitamente elegível para o selecionador, tenho de ter sempre essa ambição”, frisou João Mário, campeão europeu em 2016.

O médio mostrou-se ainda “muito satisfeito” por estar novamente a trabalhar com o treinador Jorge Jesus, depois de se terem cruzado no Sporting, em 2015/16.