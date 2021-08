Portugal foi o país que mais lucrou com transferências internacionais nos últimos 10 anos. Três grandes são os clubes com melhor saldo

O FIFA Transfer Matching System (TMS) é a plataforma online na qual as federações-membro do organismo máximo do futebol mundial devem registrar as transferências de jogadores realizadas entre clubes. Ora, esta ferramenta tornou-se obrigatória a 1 de outubro de 2010 e, para celebrar uma década da sua criação, a FIFA publicou um estudo sobre as transações internacionais de atletas no período entre 2011 e 2020.

No documento, Portugal é apresentado como a federação, a nível mundial, com melhor saldo entre compras e vendas em transferências internacionais, com um balanço líquido positivo de mais de 2,5 mil milhões de euros, seguindo-se o Brasil e os Países Baixos.

Olhando somente ao total recebido em transferências internacionais, e não ao saldo entre entradas e saídas, os clubes portugueses ficam-se pela quarta posição, com cerca de 3,6 mil milhões de euros, atrás dos espanhóis (5,2 mil milhões de euros), que ocupam a primeira posição, seguidos pelos ingleses (4,4 mil milhões) e franceses (4,2 mil milhões).

Quanto aos clubes com melhor saldo, também os emblemas nacionais estão em destaque. O Sporting é o clube, a nível mundial, com um saldo mais positivo entre compras e vendas a nível mundial no período em análise, seguido do Benfica e FC Porto. Já o Sporting de Braga surge na 14.ª posição da tabela.

No plano oposto ao português, Inglaterra apresenta um prejuízo líquido acima dos 5,9 mil milhões de euros, também por ter sido o país mais gastador do mundo entre 2011 e 2020, com 10,5 mil milhões de euros.

Já Portugal, com 1,1 mil milhões de euros, foi a oitava federação na qual os seus clubes mais gastaram em transferências internacionais. Atrás de Inglaterra, e à frente dos emblemas nacionais, ficaram, por ordem decrescente, as formações de Espanha, Itália, Alemanha, França, Rússia e China.

Ainda assim, no que diz respeito à quantidade de entradas, Portugal surge como o terceiro país com mais contratações internacionais, com 4400, somente atrás do Brasil, com 6200, e da Inglaterra, com 4600.

Na tabela dos 30 clubes que mais gastaram no período em análise, apenas surgem emblemas europeus. O Manchester City foi o mais gastador, seguido entre os 10 primeiros por Chelsea, Barcelona, PSG, Real Madrid, Atlético de Madrid, Manchester United, Arsenal, Juventus e Tottenham. O primeiro emblema luso na lista é o FC Porto, na 23.ª posição, imediatamente seguido pelo Benfica, que ocupa o 24.º lugar.

Matt McNulty - Manchester City

Também no que se refere às saídas por empréstimo os clubes nacionais estão em destaque. No período em análise, o Benfica foi o terceiro emblema com mais futebolistas a abandonarem o clube por empréstimo, com 189, numa tabela liderada pelo Manchester City, com 232, seguido pelo Chelsea, com 207. O FC Porto surge na oitava posição, com 135 saídas por empréstimo, com o Sporting em nono (130) e o Sporting de Braga em 16.º (103).

Nos pagamentos a intermediários, Portugal é o quarto país com mais gastos, com cerca de 319 milhões de euros, atrás da líder Inglaterra (781 milhões de euros), de Itália (648 milhões de euros) e da Alemanha (319,4 milhões de dólares).

No que diz respeito à nacionalidade, a portuguesa é a quinta que movimenta mais dinheiro, com, cerca de 2,45 mil milhões de euros. O Brasil é a nacionalidade que mais dinheiro fez circular, com 5,9 mil milhões de euros, seguida da França (3,82 mil milhões de euros), Espanha (3,15 mil milhões) e Argentina (2,72 mil milhões). Entre 2011 e 2020, 44% das verbas pagas a nível mundial envolveram jogadores destes cinco países.

Portugal e o Brasil aparecem, também, em destaque enquanto rota preferencial de mercado. O fluxo de transações mais frequente no mundo é do Brasil para Portugal, com 1556 transferências entre 2011 e 2020. Já o caminho inverso é o terceiro mais recorrente (atrás do Inglaterra-Escócia), com 934 negócios.

Outra conclusão a nível global é que 83% dos jogadores transferidos têm idades compreendidas entre os 18 e os 29 anos, sendo a faixa etária dos 24 aos 29 aquela que mais dinheiro movimentou. 21,6% das transferências internacionais envolvendo futebolistas com 24 anos ou menos foram empréstimos, sendo que 68,2% dos empréstimos a nível mundial não envolvem qualquer quantia paga pelo clube que recebe o atleta.

Por outro lado, 51% dos jogadores a nível global com idade igual ou superior a 24 anos celebram contratos com duração inferior a 12 meses.

Finalmente, a FIFA salienta que o número de transações aumentou mais de 30% no período entre 2011 e 2020, continuando a Europa a dominar o fluxo gastador. A entidade máxima do futebol mundial alerta, ainda, para o “declínio muito significativo nas contribuições de solidariedade” para clubes formadores, o que justifica “a reforma do sistema de transferências em curso”.