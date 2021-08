Já há data e hora para o Sporting - FC Porto da 5.ª jornada

O Sporting - FC Porto, primeiro clássico do ano e que marca o regresso do futebol de clubes após a paragem para os jogos internacionais, vai jogar-se a 11 de setembro, um sábado, às 20h30.

As datas dos jogos da 5.ª jornada foram anunciadas esta terça-feira pela Liga. As duas equipas chegam ao jogo empatadas na tabela, com 10 pontos.

No mesmo dia, mas umas horas antes, o Benfica joga em casa do Santa Clara.

Jogos da 5.ª jornada

Sábado, 11 de setembro

FC P. Ferreira – SC Braga, 15h30 (Sport TV)

Santa Clara – SL Benfica, 18h00 (Sport TV)

Sporting CP – FC Porto, 20h30 (Sport TV)

Domingo, 12 de setembro

Moreirense FC – FC Famalicão, 15h30 (Sport TV)

Gil Vicente FC – FC Vizela, 18h00 (Sport TV)

Boavista FC – Portimonense, 18h00 (Sport TV)

Vitória SC – Belenenses SAD, 20h30 (Sport TV)

Segunda-feira, 13 de setembro

Marítimo M. – FC Arouca, 19h00 (Sport TV)

CD Tondela – Estoril Praia, 21h15 (Sport TV)