Foi adjunto de Paco Fortes, estava nos sub-23 e agora vai treinar o Farense: Fernando Pires substitui Jorge Costa

Fernando Pires, antigo adjunto de Paco Fortes e atual treinador da equipa de sub-23 do Farense, vai assumir o comando técnico dos algarvios após a saída de Jorge Costa, anunciou esta quarta-feira o clube da II Liga de futebol.

“O Sporting Clube Farense SAD comunica que o treinador Fernando Pires (Fanã), responsável pela equipa dos sub-23, irá assumir o cargo de treinador da equipa principal”, revelou o emblema algarvio, em comunicado, sem especificar se o fará de forma interina ou em definitivo.

Segundo a SAD, que lhe deseja “o maior sucesso nesta nova responsabilidade”, Fernando Pires é “uma das personalidades do Farense com mais anos de casa e que melhor conhece os valores do clube”.

Durante cerca de uma década, nos anos 90 do século passado, Fanã, como é conhecido no mundo do futebol, foi adjunto do espanhol Paco Fortes no Farense, período em que o clube conseguiu um apuramento para a antiga Taça UEFA.

Fernando Pires, 60 anos, iniciou mais tarde uma carreira como técnico principal, com passagens por Louletano, Olhanense, Ovarense, Sporting da Covilhã e Gondomar, além de clubes de Omã (Al-Seeb, Al-Nahda e Al-Shabab), Kuwait (Al-Nasr) e Emirados Árabes Unidos (Hatta Club, Al-Hisn e Emirates).

Desde 2019, orientava a equipa satélite do Farense nos escalões distritais e iniciou esta temporada como técnico dos sub-23, somando duas derrotas em dois jogos na Liga Revelação.

O Farense, que na segunda-feira anunciou a saída de Jorge Costa, ocupa o 17.º e antepenúltimo lugar da II Liga, com apenas um ponto em quatro jornadas.