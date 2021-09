Já são conhecidos os grupos da Taça da Liga

O sorteio da fase de grupos da Taça da Liga, que decorreu esta quinta-feira na Alfândega do Porto, ditou o reencontro entre Sporting e a primeira equipa a roubar pontos ao leão esta época, o Famalicão.

Ambas as equipas estão no Grupo B, que junta não só os campeões em título e os minhotos mas também o Penafiel.

Nesta que é a 3.ª fase da Taça da Liga, o Benfica vai encarar o Vitória SC e o Sp. Covilhã, no Grupo A, o SC Braga joga com Paços Ferreira e Boavista no Grupo C e no Grupo D o FC Porto tem encontro marcado com o Santa Clara e o Rio Ave.

Confira aqui os grupos

Grupo A

Benfica

Vitória SC

Sp. Covilhã

Grupo B

Sporting

Famalicão

Penafiel

Grupo C

SC Braga

Paços Ferreira

Boavista

Grupo D

FC Porto

Santa Clara

Rio Ave