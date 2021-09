Ricardo Nascimento saiu do V. Sernache alegando racismo do presidente: “É claramente xenófobo. Ouvi frases como 'estou farto dos pretos'”

Era um número dez à antiga, chamavam-lhe o ‘Platini do Mar’, cabelos compridos e camisolas largas a seguirem-lhe os movimentos do corpo. Passou por 11 clubes portugueses, distribuiu classe um pouco por todo o lado e até lá fora, ao ano que contou no Montpellier de França acrescentou três feitos em Seoul, capital da Coreia do Sul, antes de retornar a Portugal para fechar a carreira de jogador em 2015 e descolar a de treinador no mesmo ano. A primeira equipa da qual se ocupou foi o União de Lamas e de lá saltou para o Vitória de Sernache, da Sertã, onde ia na segunda época.

Mas, esta quinta-feira, Ricardo Nascimento deu conta de que optou por se demitir, devido a motivos não desportivos: "Saio pelo racismo e xenofobia do presidente [do clube]".

O antigo jogador, de 47 anos, concedeu uma entrevista ao “Record” na qual criticou António Joaquim por “ter repetidamente comentários xenófobos e racistas para com os jogadores e a equipa técnica”, que descreve como “inaceitáveis” e “completamente desajustados da realidade do futebol e da vida”. Ricardo Nascimento detalhou, por várias vezes, alegados episódios protagonizados pelo presidente do Vitória de Sernache, atual 8.º classificado do Campeonato de Portugal.

O hoje treinador conta que o líder do clube terá dito a “um jovem jogador, de 19 anos”, que “por mais banhos que tomasse nunca iria ser branco, mas sempre preto”, referindo também que “os jogadores africanos que estavam à experiência” no clube “eram logo expulsos da casa onde estavam hospedados, não se preocupando minimamente em saber como é que eles iriam embora e para onde”.

Ao mesmo jornal, Ricardo Nascimento citou outros comentários que terá ouvido de António Joaquim: “Para ele, a nossa equipa era composta por ‘só pretos’, que acusava de serem ‘pretos de m****’, queixando-se de que ‘nunca teve tantos pretos”. O ex-jogador de, por exemplo, Braga, Rio Ave, Desp. Aves ou Trofense, sublinhou que “o racismo não faz sentido” e cataloga imputa ao presidente do clube as frases “que magoam, ferem, abalam o grupo” e, “se calhar, também por causa disso a bola bate no poste e vai para fora em vez de entrar”.

“Estamos no século XXI”, argumento Ricardo Nascimento, para vincar o “inadmissível” que diz serem os comportamentos do presidente do Vitória de Sernache. “Situações de vida e de condição humana que extravasam o futebol”, lamentou, aos quais acrescentou outros episódios relatados na entrevista ao “Record”, como António Joaquim alegadamente negar-se a pagar por tratamentos de jogadores, “não ser dada água quente para tomarem banho, não lhes dar o pequeno-almoço” ou “deixá-los sem dinheiro e com fome”.

A Tribuna Expresso tentou contactar António Joaquim para obter uma reação às palavras de Ricardo Nascimento, mas, até ao momento, não recebeu qualquer resposta.