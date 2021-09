Pepa: "Não fomos nós próprios na 1.ª parte. Cometemos erros gritantes, que não se admitem"

Primeira parte decisiva

“Fica marcada pela 1.ª parte. Não fomos iguais a nós próprios na 1.ª parte, com bola e sem bola. Não nos mostrámos ao jogo e quando isso acontece as linhas de passe desaparecem. Também cometemos erros gritantes. Cometemos erros que não se admitem. O que me fica deste jogo é a capacidade. É duro perdermos 3-1, irmos para o intervalo a perder 2-0 e completamente para baixo - e mérito do Benfica"

Reação

"Mas na 2.ª parte fomos iguais a nós próprios, qualidade, personalidade. Tivemos oportunidades, com bola, muito mais intensos e agressivos. Nada que me surpreenda. O que me surpreendeu foi a 1.ª parte. Não tenho problemas em dizer que até estávamos por cima e aí sofremos o 3-0. E mesmo aí não fomos abaixo, tivemos oportunidades, continuámos à procura”

Necessidade de pontos

“O nosso intuito é nunca nos desviarmos do processo, mas temos de minimizar ao máximo os erros que temos cometido”