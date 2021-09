Está decidido, Matheus Nunes quer jogar por Portugal: “Depois de pensar e falar com a família, cheguei à conclusão de que era o melhor”

"Na próxima convocatória, falamos disso outra vez."

A frase, meio que enigmática, prenunciava que vinha aí uma novidade cada vez menos surpreendente. No final de agosto, Fernando Santos respondia desta forma a uma questão sobre um certo médio do Sporting, conquistador da titularidade constante nesta época, nascido no Brasil, mas vindo em criança para Portugal.

Matheus Luiz Nunes confirmou esta segunda-feira que, depois de falar com o selecionador nacional escolheu jogar por Portugal, em detrimento da seleção brasileira.

“Já tomei uma decisão. Falei com ambos os selecionadores e, depois de pensar e falar com a minha família, cheguei à conclusão de que era melhor jogar por Portugal. Foi uma decisão muito difícil, a mais difícil até agora na minha carreira, mas acho que tomei a decisão certa e vou ser muito feliz aqui”, disse o jogador.

Matheus Nunes chegou a ser convocado, por Tite, para a seleção do Brasil, também no final de agosto. "Ele mostrou-se muito orgulhoso em ter sido chamado para a seleção brasileira, depois, conversamos mais uma vez, e ele disse que o facto da vacinação e o período de quarentena o iria impedir de vir", explicou, na altura, o selecionador brasileiro, dando conta das restrições de viagens provocadas pela pandemia que mantiveram o jogador em Lisboa.

Fernando Santos anuncia na quinta-feira a convocatória para os próximos desafios da equipa de Portugal, frente ao Qatar (09 de outubro) e Luxemburgo (12 de outubro), podendo Matheus Nunes ser convocado pela primeira vez.