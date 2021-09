Taça de Portugal: Sporting regressa ao Restelo, FC Porto visita Sintrense e Benfica defronta Trofense

À 3.ª ronda, as 18 equipas da I Liga estreiam-se na Taça de Portugal. Os conjuntos da principal divisão não se podem, para já, defrontar entre si, pelo que o sorteio da 3.ª eliminatória trouxe 18 jogos entre equipas da I Liga e formações do escalões secundários, os quais estão, para já, agendados para o fim-de-semana de 17 de outubro.

Assim, o Sporting tem deslocação marcada para o Estádio do Restelo, para defrontar o Belenenses. Num encontro que marca o regresso de um dos chamados grandes aos embates com o Belenenses, atualmente no Campeonato de Portugal (o quarto escalão do futebol luso), também para Rúben Amorim será uma partida especial. O treinador dos campeões nacionais alinhou, durante cinco temporadas, na equipa principal da formação do Restelo, tendo até disputado uma final da Taça contra o Sporting, em 2006/07.

Por seu lado, o FC Porto irá jogar, fora, contra o Sintrense, também do Campeonato de Portugal. Já o Benfica será, dos chamados "três grandes", a equipa que terá tarefa, na teoria, mais difícil. A equipa de Jorge Jesus deslocar-se-á ao reduto do Trofense, equipa da II Liga.

O Sporting de Braga, vencedor da última edição da Taça de Portugal, medirá forças contra o Moitense, uma das três formações dos escalões distritais ainda em prova. As outras duas são o Cinfães, que jogará com o Farense, e o Águias de Moradal, que receberá a visita do Paços de Ferreira.

Todos os jogos da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal:

Oliveira do Hospital - Vitória SC

Felgueiras - Estoril Praia

Rio Ave - Boavista

CF Os Belenenses - Sporting

Varzim - Marítimo

Oriental Dragon - Moreirense

Condeixa - Gil Vicente

Sintrense - FC Porto

Águias de Moradal - Paços de Ferreira

Oliveirense - Portimonense

Vitória FC - Vizela

Académica - Famalicão

Berço - B Sad

Camacha - Tondela

Leça - Arouca

União de Leiria - Santa Clara

Moitense - SC Braga

Trofense - Benfica

Benfica Castelo Branco - Penafiel

Feirense - Nacional

Leixões - Lank Vilaverdense

SC Espinho - Caldas SC

Vilafranquense - Real

Cinfães - Farense

Valadares - Casa Pia

Alverca - Anadia

Mafra - União 1919

Castro Daire - Olhanense

Serpa - Covilhã

União de Paredes - Académico Viseu

Torreense - Fafe

Louletano - CF Estrela