Armando Evangelista: "Conseguimos que o campeão em título errasse muitos passes"

Jogo

“Não foi o final feliz que pretendíamos. Ainda assim, em alguns períodos do jogo fomos heróis, afinal conseguimos que o campeão em título errasse muitos passes. Mas, na verdade, alguma imaturidade acabou por nos ser fatal. Há que aprender com os erros que cometemos e é isso que vamos fazer nesta pausa do campeonato."

Balanço

"Sabíamos que íamos ter este início complicado, jogando com adversários [complicados], mas depois de passar esta fase, fazendo uma análise do que foram, produzimos para ter mais pontos para estar mais confortáveis, porque seja pelas estatísticas ou pelo futebol e ambição do grupo, diz-nos que merecíamos mais pontos e acho que eram justos pelo que temos feito".