Ricardo Pacheco é o novo presidente do Santa Clara

Ricardo Pacheco foi eleito presidente da Direção do Clube Desportivo Santa Clara, clube da I Liga de futebol, no sábado, com 89,4% dos votos, num ato eleitoral em que foi o único candidato.

Num total de 141 votantes, foram apurados 265 votos, com a lista de Ricardo Pacheco a reunir 237 votos (89,4%), de acordo com a informação divulgada pelos órgãos do clube.

Ricardo Pacheco, advogado de profissão, foi secretário-geral e vice-presidente do PSD/Açores e candidato a secretário-geral da Direção nas eleições anteriores para os órgãos sociais do Santa Clara, na lista encabeçada por Miguel Simas, que acabou derrotada pela de Rui Cordeiro.

Em 28 de agosto, Rui Cordeiro demitiu-se de presidente do clube e da SAD, por entender que não tinha condições para trabalhar com a novo Conselho de Administração da SAD, liderado por Ismael Uzun.