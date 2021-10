Daniel Ramos abandona Santa Clara rumo a "uma grande oportunidade ao nível financeiro e desportivo"

Daniel Ramos anunciou, num comunicado à imprensa, sem direito a perguntas, a sua saída do comando técnico do Santa Clara. Na loja do clube, em Ponta Delgada, o treinador esteve acompanhado pelo presidente da SAD dos açorianos, Ismael Uzun, enquanto informava da sua decisão.

O técnico explicou que esta foi "uma situação muito inesperada, que aconteceu muito rapidamente", revelando que se viu "confrontando por uma uma grande oportunidade ao nível financeiro e desportivo de poder ter um novo projeto", a qual decidiu aproveitar. Daniel Ramos não revelou para que clube rumará agora.

O português, de 50 anos, confessou que a decisão levou a "grande ponderação" da sua parte e que sentiu "da parte da administração, uma tentativa para que ficasse". Ramos disse que "perante os argumentos" que apresentou, "chegou a um entendimento" com o clube para sair.

“Às vezes acontecem oportunidades destas que não dão para recusar, por isso espero que compreendam, principalmente os sócios do Santa Clara. Santa clara sempre”, concluiu o treinador, a quem Ismael Uzun desejou "a melhor das sortes", assegurando ter feito "tudo" para que o técnico ficasse, revelando que esta saída "é uma grande surpresa" para si.

Recorde-se que Daniel Ramos chegou ao Santa Clara em julho de 2020, substituindo João Henriques no cargo. Em 2020-21, o técnico conduziu os açorianos à melhor classificação da sua história. O 6.º lugar obtido permitiu aos insulares disputarem a fase de qualificação da Liga Conferência Europa. Após eliminar o Shkupi, da Macedónia do Norte, e o Olimpia Ljubljana, o Santa Clara foi eliminado pelo Partizan, não conseguindo estar na fase de grupos da mais recente competição da UEFA.

Na I Liga, a equipa açoriana está em 15.º, somando uma vitória, três empates e quatro derrotas. Agora, o clube terá de encontrar outro treinador para substituir Ramos, que tinha contrato até final da presente campanha.

Após orientar formações como o Boavista, o Rio Ave, o Chaves, o Marítimo ou o Famalicão, além do Santa Clara, Daniel Ramos abraçará agora um novo desafio na sua carreira.