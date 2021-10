€11 milhões para ti, €11 milhões para mim. O Sporting e o FC Porto trocaram dois jovens jogadores pelo mesmo preço

O Sporting revelou, na segunda-feira, ter trocado jogadores com o FC Porto, num negócio em que cada clube pagou ao outro 11 milhões de euros, segundo informação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

No comunicado, em que revela todos os valores com as transações de jogadores durante o último mercado de transferências, o Sporting refere ter 'enviado' o médio Rodrigo Fernandes para o FC Porto pelo valor de €11 milhões e que pagaram igual quantia aos azuis e brancos pelo extremo Marco Cruz.

Já a aquisição aos franceses do Paris Saint-Germain do avançado espanhol Pablo Sarabia custou ao Sporting uma taxa de empréstimo de €2 milhões, sem opção de compra, uma transferência envolvida no negócio de saída do lateral Nuno Mendes para o clube gaulês, igualmente por empréstimo.

As transferências de Ugarte, ex-Famalicão, e de Ricardo Esgaio, ex-Sporting de Braga, custaram ao Sporting €6,5 milhões e €5,5 milhões, respetivamente, sendo que os famalicenses garantiram ainda metade do valor de uma futura venda.

Quanto às saídas, destaque para a transferência do guarda-redes Luís Maximiano para o Granada por €4,5 milhões, do lateral Valentin Rosier para o Besiktas por €5,1 milhões e do médio Josip Misic para o Dinamo Zagreb por €2 milhões.