O tempo que este Santa Clara não tem foi roubá-lo ao FC Porto

Dois minutos e meio são uma nesga do bolo de tempo aqui em causa e correspondem, mais ou menos, à sobra dos oitenta e oito numerados por um treinador para esmiuçar um jogador, porque nenhuma alma no futebol é plena durante toda a hora e meia e não estamos a contar tostões temporais, porque destes quinhões, os da relação com a bola, a divisa é a mesma e depois há moedas que um futebolista pode acumular mais do que outras.

O que se é capaz de fazer com a bola nos pés é a mais preciosa, ou deveria sê-lo, sucedida (em ordem ditada pelos gostos de quem treina) pela maneira como se aparece, explora ou aproveita os espaços consoante o sítio por onde ela role quando a equipa ataca; como se reage em momento de defender, se cerram caminhos ou se pressiona um adversário; e as decisões que se tomam se alguém equipado com as mesmas cores tem a bola por perto — aproxima-se e quer tabelar? foge e pede algo no espaço? quer um passe no pé para atrair atenções e logo soltar?

São questões desnecessárias, inúteis até, para Fábio Vieira, pelo descaramento dele próprio e a flagrante transparência de si mesmo que é no campo. Bastam os tais nem dois minutos e meio, os primeiros deste Santa Clara-FC Porto, para o comprovar: ainda ninguém escorre suor quando ele recebe um passe com o pé direito e logo remata com o esquerdo, indo a bola ter com o guarda-redes e, no ataque seguinte, um cruzamento é deixado passar por um adversário e, talvez, isso o tenha surpreendido para o pontapé que tem na área fazer a bola sobrevoar a baliza.

O FC Porto entra rematador nos Açores pelo seu pé esquerdo e os 43 minutos seguintes dos 88 restantes “não são com a bola, são movimentação, mesmo quando a equipa tem a bola, não é só bola no pé”, Fábio é o que o raio-x de Sérgio Conceição perscruta no que considera estar aquém no jogador. Porque o cruzamento de raças entre médio e segundo avançado que deu o puro deambulante entre linhas não é o único que joga e contra ele, e os portistas, está uma equipa que também joga.

É o Santa Clara no seu terceiro ato da versão Nuno Campos, o antigo adjunto de Paulo Fonseca de quem se sabe, por já se ter lido e ouvido, que pretende ser protagonista, dominador e com forte usufruto da bola, mas, quiçá rendido às evidências do que tem do seu lado e vê no outro, apresenta uma equipa estrategista a cerrar um bloco médio e pedindo aos seus que se foquem numa relação com a bola em particular: que não a deixassem entrar por dentro e ao centro, entre médios e defesas.

A constância dos açorianos a fazerem-no durou até ao intervalo, com Nené e Morita a fecharem portas a todo o lado, o japonês do critério nos passes tensos era o caçador de intenções alheias e o único momento em que o batem é feito pelo que de inato tem um certo alguém com a bola. Ao receber um lançamento lateral, Fábio Vieira veste-lhe uma cueca em bicos das chuteiras, Morita pára-o em falta e do livre à beira da área (37’) resulta o primeiro remate do FC Porto na baliza. Foi do mesmo canhoto e acabaria por ser o mais perigoso. Só Pepê, pouco depois, acertou um quase inofensivo nas mãos de Ricardo Nascimento.

O FC Porto já perdia, consequência de tanto o adversário apostar em ser simples, prática e necessitador de poucos toques para ligar transições rápidas assim que recuperasse qualquer bola, com jogadores a darem-se para serem referência ao primeiro passe enquanto outros rasgavam corridas no espaço vagado. O Santa Clara não se acercou muitas vezes da área, só algumas, as suficientes para ter um canto a que o adversário reagiu com marcação individual, por duas vezes.

EDUARDO COSTA/LUSA

À segunda (o árbitro mandou repetir, para frenar agarrões na área), cobrado exatamente da mesma maneira, para o mesmo local, por Pierre Sagna, um ressalto nas costas de Marcano deixou a bola no central Chindris (17’), que rodou enquanto rematou e marcou. Sérgio Conceição reagiu à não criação da equipa na metade do campo açoriana tirando o Bruno Costa, Pepê e Corona — as receções e o toque do mexicano estão lá, ele continua a não ser bem o que sempre foi nos últimos anos — para ter Otávio, Sérgio Oliveira e Luis Díaz.

Entre o português e o colombiano esteve a assistência em corrida e o remate à vontade que ligaram o fim da única jogada com tabelas, passes rápidos e vários jogadores envolvidos ligada pelo FC Porto nas entranhas do bloco açoriano. Foi aos 51’ e o extremo não acertou na baliza. Nem a equipa acertaria outro ataque parecido nos 39 minutos seguintes de muita bola que teve.

A incapacidade em ter remetentes e destinatários de passes ao centro decresceu, mais ainda, com o desvio de Fábio Vieira para a direita, vincado nesses códigos postais com maior peso quando já havia Evanilson e Taremi na área, os dois sinais de que a equipa tinha de apontar sem rodeios à área e, não o conseguindo por dentro, que fosse por fora, fomentando superioridades numéricas nas alas. O FC Porto carregou e insistiu assim.

Durante a maior parte do tempo, a relação da equipa com a bola foi esta, mas a flagrância extraída esteve, apenas, numa cabeçada de Marcano (67’) quando o espanhol ficou sem companhia num canto e numa inspiração da existência técnica de Luis Díaz, cujo remate arqueado, da esquerda, rasou o poste (75’) da baliza açoriana. O peso portista encavalitado sobre a área do Santa Clara era farto, sem ser asfixiante, era sempre incómodo embora nunca sendo causador de sofrimentos defensivos.

Quando, por fim, uma bola houve a rasgar o espaço entre linhas no bloco do Santa Clara — de fora para dentro, feito em diagonal por Fábio Vieira —, e Evanilson conspirou um pouco com fintas até rematar, já na área, e um ressalto presentear Taremi com a sobra para o iraniano marcar (83’) à queima-roupa, já o Santa Clara, esticado num raro momento de pressão alta, tivera Morita na relva certa para colher o passe errado de Mbemba e o rápido aproveitamento terminar no golo de Ricardinho (65’).

EDUARDO COSTA/LUSA

Mas, quando o FC Porto marcou, já estava ser marcado pelo prejuízo.

E, no tempo que restava, jogou com a urgência dos apressados que correm atrás, tentam fazer o que não se fizera e dão tudo por corrigir o dificilmente reparável quando já estão naqueles momentos do futebol em que tudo é feito com o coração na ponta das chuteiras. O FC Porto não teria outro remate na baliza e o Santa Clara ainda faria o seu.

Foi a machadada última no presente que Sérgio Conceição admitira querer dar ao presidente Pinto da Costa — com a equipa partida, descompensada e pendida à frente, Nené, único dos açorianos a correr área dentro, apareceu no meio os três portistas que só olharam para a bola e desviou (90’+6) o cruzamento de Anderson Carvalho. Este assistente e suposto titular já estava em campo, como Lincoln, Allano e Jean Patric, lá postos quando a equipa precisava de tempo com bola para encurtar o que o FC Porto tinha.

À quinta época com Sérgio Conceição, é a primeira vez que o clube tem o mínimo dos tempos úteis de vida na Taça da Liga, porque esta derrota, emparelhada com o empate que o Santa Clara trazia do inaugural de apenas dois jogos que há por fazer na fase de grupos da prova, deixa o FC Porto sem hipótese de chegar à final four que sempre alcançara. É uma estreia no muito tempo que leva com o treinador, forçado pelos tão poucos dias que os açorianos têm com Nuno Campos, que só os treina há 15 dias.