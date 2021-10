Pepa: "Parece que estamos com um sentimento de derrota, porque sentimos que merecíamos mais, mas ainda não estamos fora"

Entrada em falso

“Não é fácil entrar no jogo a perder, quatro remates do Benfica, três golos. Mas tivemos capacidade de reação em termos físicos e emocionais, mas acima de tudo qualidade. Não foi nos minutos finais, foi no jogo todo. Mesmo com uma entrada infeliz, mas temos de ser mais eficazes, mais competentes na transição defensiva. Corrigimos, melhorámos e quero valorizar o jogo que aconteceu aqui. Um jogo fantástico. No campeonato o Benfica mereceu ganhar, mas hoje acho que o Vitória fez mais, fez tudo, fez por ganhar. Muitas oportunidades, muitas combinações. Os jogadores estão de parabéns, os jogadores foram iguais a si próprios”

Após o intervalo

“A equipa puxou pelo estádio, os adeptos puxaram por nós. Tivemos ali várias oportunidades, uma bola na barra, volume ofensivo. Mexemos e fizemos de tudo. A única coisa que lamentamos é não termos ganhado. Parece que estamos com um sentimento de derrota porque sentimos que merecíamos mais do que aquilo que o jogo nos deu, mas não estamos fora ainda. Aquilo que podíamos ter feito fizemos, agora já não dependemos de nós. Jogámos olhos nos olhos, com qualidade, a tentar ganhar”

Alterações

“Quis mexer com o jogo. Às vezes o jogo fica encaixado e por muita mobilidade que os nossos jogadores possam ter e estavam a ter, fica algum conforto para quem defende. O Benfica estava confortável e nós tentámos criar um ruído diferente para quem defende. Quem entrou, entrou para ajudar e quem entrou de início tudo fez. E atenção, podia ter sido muito duro aquilo que aconteceu no início. Não é fácil uma equipa entrar em casa, a querer ganhar… mas a equipa encontrou-se, não foi abaixo”