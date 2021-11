Marítimo anuncia saída de Julio Velázquez do comando técnico da equipa madeirense

Aí está a terceira mudança técnica da I Liga 2021/22: após as saídas de Daniel Ramos do Santa Clara e de Petit do Belenenses SAD, Julio Velázquez abandonou a liderança do Marítimo. Em comunicado oficial, o clube da Madeira anunciou que "chegou a acordo com o treinador Júlio Velázquez Santiago para a cessação do contrato de trabalho desportivo com efeitos imediatos".

O espanhol, de 40 anos, chegou à Madeira na temporada passada, quando a equipa estava no último lugar do campeonato, conseguindo evitar a descida de divisão. No entanto, nesta campanha as coisas correram muito pior, só tendo o Marítimo vencido um dos 13 duelos que disputou. Na I Liga, os insulares estão na 17.ª e penúltima posição.

O Marítimo elogiou a "forma dedicada como o técnico encarou o projecto", tendo "enaltecido a postura com que encarou a hora da saída". Depois de ter orientado Belenenses e Vitória de Setúbal, fecha-se assim o terceiro ciclo de Velázquez no futebol português.

Recorde-se que, recentemente, o Marítimo mudou de presidente. Rui Fontes derrotou Carlos Pereira nas eleições, terminando com quase 25 anos de presidência do anterior líder do clube da Madeira.