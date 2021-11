Só 3,6% dos jogadores da I e II Liga não estão vacinados

Apenas 3,6% dos jogadores na I Liga ainda não têm a vacinação completa contra a covid-19. A informação foi revelada, na noite de segunda-feira, pela Liga de Clubes, após uma reunião com os departamentos médicos dos clubes das duas principais divisões do futebol português.

À 12.ª jornada desta edição do campeonato, 96,4% dos futebolistas já estão vacinados e, se a contabilização for a de todos os agentes desportivos envolvidos no par de campeonatos regulado pela Liga, a percentagem sobe para os 98,7%. "No último mês, apenas seis jogadores acusaram positivo ou estiveram em isolamento profilático", lê-se, no comunicado da entidade.

A Liga de Clubes informou que continuará com a campanha "Este Jogo Ainda Não Acabou" para "alertar todos os portugueses para uma realidade inegável e que passa pelo facto da COVID-19, mesmo com alta taxa de vacinação no país, continuar a ser uma realidade entre nós".