Clássico FC Porto - Benfica nos oitavos de final da Taça de Portugal

Foi logo o primeiro duelo a sair: os oitavos de final da Taça de Portugal vão ficar marcados por um encontro entre FC Porto e Benfica, no Dragão, ainda numa fase bem precoce da prova. O FC Porto venceu a prova em 2019/2020, enquanto o Benfica é o atual finalista vencido.

O sorteio ditou ainda que as duas únicas equipas do Campeonato de Portugal ainda em prova vão jogar uma contra a outra: o Leça recebe o União Paredes, o que significa que os quartos de final terão uma equipa do 3.º escalão do futebol português.

O detentor do título, o Sp. Braga, fará uma curta viagem a Vizela. Pequeno será também o caminho do Sporting, que jogará em casa do Casa Pia, naquele que será um reencontro de Rúben Amorim com a primeira equipa que treinou profissionalmente.

Jogos dos oitavos de final da Taça de Portugal

FC Porto (I) - Benfica (I)

Leça (CP) - União Paredes (CP)

Tondela (I) - Estoril (I)

Rio Ave (II) - B SAD (I)

Casa Pia (II) - Sporting (II)

Vizela (I) - Braga (I)

Mafra (II) - Moreirense (I)

Famalicão (I) - Portimonense (I)

Jogos estão marcados para os dias 21, 22 e 23 de dezembro.