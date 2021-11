Rui Pedro Soares diz "não ter pedido adiamento" do jogo com o Benfica e que decisão de realizar o econtro "é das autoridades de saúde"

Subsistem dúvidas sobre a realização do Belenenses SAD - Benfica, agendado para as 20:30 de sábado, 27. Após ser detetado um surto de Covid-19 na equipa da casa, o qual já tem 17 casos positivos confirmados, 14 deles de jogadores, o presidente da Belenenses SAD assegurou que a realização da partida depende da decisão das autoridades de saúde.

"A decisão não é nossa nem do Benfica. Nós não pedimos adiamento. A decisão é das autoridades de saúde, nas quais confiamos plenamente", disse Rui Pedro Soares, numa conferência de imprensa realizada virtualmente. O responsável máximo da Belenenses SAD assegurou que a sua equipa tem "38 jogadores inscritos na Liga" e que "confia" em todos eles.

Rui Pedro Soares explicou que "quando a decisão" das autoridades de saúde for tomada, o seu clube irá respeitá-la: "Se for considerado ser necessário ter jogadores em isolamento profilático, nós colocaremos os contactos de alto risco em isolamento. Se isso não for considerado, faremos esta tarde testes PCR e, segundo os resultados, quem estiver negativo pode ir a jogo", disse, avançado ainda que "o departamento médico do Belenenses SAD está em diálogo com as autoridades de saúde".

Entre os 17 casos positivos, nos quais se inclui o treinador Filipe Cândido, encontra-se Cafu Phete, internacional pela África do Sul que esteve ao serviço da sua seleção, tendo regressado a Portugal na quinta-feira, dia 18. Questionado sobre se a nova estirpe do vírus pode estar na origem deste surto, Rui Pedro Soares admitiu que "essa hipótese tem, naturalmente, de ser considerada".

O presidente da Belenenses SAD informou que Cafu "já teve Covid, até mais do que uma vez", acrescentando que "todos os atletas do plantel estão vacinados" e que a "maior parte" dos casos positivos "estão assintomáticos".