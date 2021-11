Rui Pedro Soares diz que aconteceu "uma vergonha", critica regulamentos e garante ter pedido à Liga o adiamento da partida

Reacção ao sucedido

"A minha primeira declaração é para os meus jogadores. Há 48 anos que vejo futebol e nunca vi jogadores tão dignos, com atitudes tão dignas, como aqueles jogadores que hoje foram obrigados a jogar aqui e a apresentar-se. Para eles, um sentimento de profunda compreensão. Mostraram a todos o que é ter dignidade.

Termos jogado aqui hoje foi uma vergonha para todos nós, menos para os nove jogadores que se apresentaram em campo. É importante dizer que ontem fizemos testes antigéneos. Esses testes deram um conjunto de resultados positivos que foram comunicados. Durante o dia de hoje, foram realizados testes PCR para confirmar os resultados dos testes antigéneos. A meio da tarde, comunicámos à Liga que não queríamos realizar o jogo. Foi-nos respondido que tínhamos oito jogadores em condições de ir a jogo e que, como tal, se não fôssemos a jogo tínhamos falta de comparência. Desses oito jogadores, havia um jogador que estava lesionado há meses e outro que estava na África do Sul porque foi impedido de entrar em Portugal por não ter visto de residente, apesar de morar neste país há mais de quatro anos. Não tem cartão de residente e então não consegue viajar. Só que os regulamentos não consideram que a falta desse jogador fosse considerada justificada, estando esse jogador, para todos os efeitos, apto para o jogo.

Como vocês sabem, a vergonha a que tivemos de assistir aqui hoje é diferente da falta de comparência. Nas faltas de comparência, além de não se realizar pontos, há perda de pontos. Durante a tarde, foram começando a chegar os resultados dos testes PCR. E às 19:13 temos o lote final de jogadores que podiam ir a jogo. E o lote final era diferente do que tínhamos ontem e naquele momento passamos a ter nove jogadores em condições de ir a jogo, dos quais dois guarda-redes. Nós temos de ter noção que o que se passou aqui hoje foi uma grande vergonha."

Pedido de adiamento

"A meio da tarde, nós pedimos à Liga adiamento. E o que nos foi respondido foi que tínhamos oito jogadores para ir a jogo. A meio da tarde, a nossa alternativa era não ir a jogo com condições regulamentares e ter falta de comparência. Às 19 havia, nesse lote, um jogador lesionado e um jogador que não estava no país, mas que no regulamento não era dado como ausente. Para nós, naquele momento, não havia condições para se jogar. Às 19:13, há uma revisão da lista de disponíveis, devido ao resultado dos testes PCR, e nós pedimos ao Benfica para não jogar. Eu falei com a Liga bastante mais cedo do que falei com o Benfica e o que me foi dito foi que tinha oito jogadores em condições e portanto tinha de jogar. A minha alternativa era a falta de comparência, na qual perdíamos dois a cinco pontos. Às 15 horas a alternativa era entre perder este jogo ou perder dois a cinco pontos.

A Liga disse-me que tinha oito jogadores para ir a jogo. Nós comunicamos à Liga que um dos oito estava lesionado e outro estava na África do Sul, só que os regulamentos não consideram esse jogador ausente. Eu naquela altura não tinha nada a falar com o Benfica, porque a equipa nem sequer tinha os sete jogadores regulamentares. Eu falei às 19:13 com o Benfica porque mudou a lista de jogadores disponíveis devido à chegada dos testes PCR.

Tinha falado em 38 jogadores inscritos

"De manhã falei em 38 jogadores inscritos. Nós tínhamos nove jogadores lesionados, um na África do Sul e nos testes antigéneos tínhamos um grupo grande de jogadores infectados. De manhã estávamos a aguardar os resultados dos testes PCR"

Falou com o Benfica porquê?

"Porque a Liga entendeu que eu regulamentarmente tinha de ir a jogo. Eu já disse o que tinha a dizer, já fui totalmente claro. O Benfica vai falar, perguntem ao Benfica a resposta e como é que as coisas se passaram. Eu falei com o Benfica depois das 19:13.

Quem é o responsável?

"A minha mágoa é em relação a todos nós, ao futebol português. Sinto-me envergonhado por causa daqueles regulamentos. No final desta época, nós vamos propor novos regulamentos.

Quando nós temos um campeonato profissional de futebol que permite que uma equipa tenha de entrar em campo nestas condições... Quem tenha vergonha que assuma a responsabilidade."