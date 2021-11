Belenenses SAD dá pormenores sobre as horas antes do jogo e reforça que o adiamento estava "na esfera de responsabilidade da Liga"

A Belenenses SAD sublinha em comunicado lançado este domingo que o adiamento do jogo de sábado contra o Benfica "inseria-se e insere-se plenamente na esfera de responsabilidade da Liga Portugal", deixando também mais alguns pormenores sobre os acontecimentos que levaram a que a equipa entrasse em campo com apenas nove elementos.

A formação diz que na noite de sexta-feira informou a Liga que tinham sido realizado testes antigénio internamente, na sequência de sintomas apresentados por alguns jogadores, nos quais 16 testaram positivo à covid-19, sublinhando também que a DGS tinha "classificado o ocorrido como 'surto' e enviado uma lista de critérios genéricos de isolamento que teriam de ser escrupulosamente cumpridos". A DGS terá também mostrado preocupação pelos "riscos associados a uma nova variante, e decretou que fossem a realizados testes PCR a todos os que estavam em isolamento", pode ler-se no comunicado.

Apesar da conferência de imprensa de Rui Pedro Soares, em que o presidente do clube disse que não tinha pedido o adiamento do encontro, a Belenenses SAD diz que "entendia e entende que este adiamento não tinha que ser formalmente pedido pelas partes, uma vez que resultava de um problema de saúde pública".

No texto, a Belenenses SAD diz ainda que ao início da tarde de sábado informou a Liga que a DGS tinha colocado 44 membros do grupo de trabalho em isolamento: "Ao contrário do que seria expectável a Liga não respondeu a este email e apenas enviou uma mensagem WhatsApp para o Presidente com uma lista de 8 jogadores que considerava aptos para ir a jogo".

Desses oito jogadores, a Belenenses SAD diz ter enviado provas que um deles se encontrava lesionado e outro impedido de entrar no país, o que reduzia a lista a seis.

"Seis jogadores que foram considerados suficientes pela Liga para a mesma manter a realização do jogo. A consequência seria a falta de comparência e a consequente perda de pontos", diz ainda o texto enviado pelo clube às redações.

Pelas 19h, a DGS retirou três jogadores da lista de contactos de risco. "Nesse momento, a Belenenses SAD passou a dispor de nove jogadores para apresentar no jogo. Obviamente, a Belenenses SAD continuava a entender que o jogo não podia realizar-se e solicitou imediatamente à Liga e ao Benfica o adiamento do encontro", diz o clube que aponta ainda que "o presidente do Benfica entendeu que naquele momento não era ao Benfica que competia o poder de adiar o jogo".

"A Belenenses SAD sempre entendeu que cabia à Liga Portugal, com a qual esteve sempre em contacto, o poder de adiar o jogo por razões desportivas e de saúde pública. É à Liga Portugal que cumpre salvaguardar a integridade da competição e a verdade desportiva", remata ainda a comunicação.