Liga anuncia "participação disciplinar" para "averiguar o sucedido" no Belenenses SAD - Benfica

Continuam as reacções ao sucedido no Belenenses SAD - Benfica, no Jamor. A Liga, que já havia dito não ter havido "nenhum pedido formal" da Belenenses SAD para adiar o encontro e anunciado a marcação de uma "reunião de direcção extraordinária", emitiu novo comunicado, desta feita para revelar que avançará com uma "participação disciplinar".

A Liga indica que enviará a referida participação ao conselho de disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, com o objetivo de "averiguar o sucedido no estádio do Jamor, durante o encontro entre a Belenenses SAD e o SL Benfica". O organismo presidido por Pedro Proença revela que a decisão foi "tomada em reunião de direção executiva" e "permitirá apurar eventual responsabilidade disciplinar, designadamente quanto ao cumprimento dos protocolos sanitários aplicáveis".

Num outro comunicado, a Liga, além de anunciar a "reunião de direcção extraordinária" para segunda-feira, 29, revelou ter solicitado um encontro com as secretarias de Estado da saúde e desporto e com a DGS com o objetivo de "obter esclarecimentos claros sobre o protocolo de contingência sanitária em vigor nas competições profissionais de futebol, em concreto quais foram os procedimentos e critérios adoptados neste caso pelo delegado de saúde local para determinar contactos de alto risco dentro do plantel da Belenenses SAD".