Liga convoca "reunião de direção extraordinária" e solicita encontro com secretarias de Estado da saúde e desporto e DGS

A Liga Portugal publicou, na sua página oficial, um comunicado, no qual anuncia a realização de uma reunião interna e de um pedido de encontro com várias entidades oficiais para reagir ao sucedido no Belenenses SAD - Benfica.

Assim, o organismo presidido por Pedro Proença diz ter convocado "uma reunião de direção extraordinária" para segunda-feira, 29, "após a qual será divulgada uma nota oficial sobre toda a matéria envolvendo os episódios verificados no jogo entre Belenenses SAD e o SL Benfica".

Recorde-se que a Liga havia adiantado, ainda no sábado, à à agência Lusa que “não houve nenhum pedido formal” do Belenenses SAD a solicitar o adiamento do jogo com o Benfica, da 12.ª jornada da I Liga.

Além desta reunião interna, a Liga revelou também ter "solicitado" uma outra reunião, "com carácter de urgência", à "secretaria de Estado da Saúde, secretaria de Estado da juventude e desporto e à direção-geral da saúde".

Este encontro tem o "propósito de obter esclarecimentos claros sobre o protocolo de contingência sanitário em vigor nas competições profissionais de futebol, em concreto quais foram os procedimentos e critérios adoptados neste caso pelo delegado de saúde local para determinar contactos de alto risco dentro do plantel da Belenenses SAD".