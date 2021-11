Belenenses SAD desmente Liga e diz que relatório do delegado é "manipulado"

Continua a guerra de comunicados depois do Belenenses SAD - Benfica. Depois de a Liga ter dito que o delegado da equipa da casa não quis adiar o jogo e de o Benfica ter reforçado que "não foi parte ativa na decisão de se realizar a partida", agora foi o clube de Rui Pedro Soares a emitir novo comunicado.

A Belenenses SAD acusa o relatório do delegado de ser "manipulado" e de "atingir requintes de má-fé e de falsidade indignos da Liga Portugal". O clube lisboeta desmente a versão da Liga, ao negar que não tenha querido adiar o encontro, visto que, segundo a versão da entidade de Rui Pedro Soares, "na reunião preparatória do jogo, o CEO da Belenenses SAD, perante todos os presentes, disse que a realização do jogo era 'uma vergonha'".

A equipa de Lisboa assegura ainda que, nessa mesma reunião, foi recordado que, na época passada, a "Belenenses SAD dispôs-se a adiar o jogo com o Benfica devido ao número de casos de covid-19", acusando ainda o "relatório do delegado" de "omitir o que foi dito na reunião preparatória regulamentar".

A Belenenses SAD indica ainda que, antes da reunião preparatória, "não existiu qualquer reunião entre o delegado da Belenenses SAD, Nuno Almeida, o delegado do Benfica e o delegado da Liga", contrariando a versão apontada pela Liga, acrescentando que "o delegado do Belenenses nem sequer se encontrou com o delegado do Benfica".

A entidade presidida por Rui Pedro Soares afirma que "jamais" o seu delegado disse ao da Liga que "a hipótese de adiamento não se colocava". A Belenenses SAD conclui vincando "a sua intenção de reagir a este relatório mal fabricado" com os "meios previstos na lei".