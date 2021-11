Rui Pedro Soares: “A Liga Portugal não quis tomar qualquer diligência para adiar o jogo”

Rui Pedro Soares disse esta segunda-feira em entrevista à CNN Portugal que “faltou organização” e “faltou bom senso” à Liga Portugal, apontando o dedo à sua diretora executiva, Helena Pires, e não dando certezas da possibilidade do próximo jogo do Belenenses SAD, com o Vizela, na segunda-feira, se poder realizar.

“Quando notificámos a Liga deste caso o que esperávamos era que a Liga nos chamasse para uma reunião, de preferência com o Benfica, para vermos os vários cenários. E isso nunca aconteceu. Durante o dia [de sábado] a Liga nunca promoveu uma reunião entre eles, o Benfica e Belenenses SAD”, disse o presidente da Belenenses SAD.

Sobre as declarações proferidas ao início da tarde de sábado, numa conferência de imprensa em que não falou da possibilidade de não haver jogo e disse não ter pedido qualquer adiamento da partida com o Benfica, Rui Pedro Soares sublinha que disse então “que a responsabilidade de agendar o jogo não era da Belenenses SAD”.

Rui Pedro Soares destacou ainda a “competência, seriedade e responsabilidade do médico da Belenenses SAD e da delegada de saúde de Oeiras”, que à revelia do protocolo em vigor decidiram também isolar elementos com teste negativo, por já suspeitarem da possibilidade de se tratar de casos da nova variante ómicron.

“Se o protocolo que estava em vigor tinha sido respeitado, nós tínhamos tido muitos mais jogadores disponíveis, mas hoje tínhamos um problema gravíssimo de saúde pública”, disse.

Na entrevista, Rui Pedro Soares disse que esteve sempre em contacto com Helena Pires: “Eu às cinco da tarde, quando percebi que não recebia comunicação nenhuma a adiar o jogo… Hoje arrependo-me de não ter comunicado. Solicitei o adiamento à diretora executiva da Liga, Helena Pires. Estava em contacto telefónico permanente. Recebi um SMS a dizer que tinha oito jogadores que não constavam das listagens [de positivos e isolados]. A Liga Portugal não quis tomar qualquer diligência para adiar o jogo, apesar daquilo que nós sabíamos e que tinha sido confirmado por testes PCR. E tinha obrigação de o fazer".

Rui Pedro Soares reconheceu ainda que não pediu formalmente o adiamento. "Dizem que faltava uma comunicação, um e-mail. Não nos poderiam ter pedido para o fazer? Não podiam ter feito isso? Não podiam ter produzido uma reunião?”.

O presidente da Belenenses SAD disse ainda que na reunião preparatória para o jogo reclamou do facto do clube ser “obrigado a jogar”.

“Disse que estava indignado por aquele jogo se realizar. Nessa reunião estavam delegados da Liga, o árbitro, a polícia, os bombeiros”, frisou, afirmando que a sua equipa entrou em campo porque não queria arriscar uma falta de comparência, dando como exemplo o caso da última época, em que o Cova da Piedade foi sancionado apesar de ter “todos os jogadores isolados”.

Sobre a possibilidade da Belenenses SAD pedir adiamento do jogo com o Vizela, na próxima segunda-feira, Rui Pedro Soares sublinhou que neste momento a sua “grande preocupação é com a saúde dos jogadores e do staff”, mas que “está em cima da mesa o jogo não poder ser realizado”.

“O que será feito, com certeza, e será feito pelo nosso médico, é comunicar com a Liga Portugal toda a evolução do nosso grupo de trabalho”, disse.

Em relação ao pedido para repetição do jogo, Rui Pedro Soares diz que se basearam “no regulamento da Liga” e que é “um assunto de advogados”.

“Agora a direção da liga é que vai decidir se o jogo é repetido ou não. Essa responsabilidade não é minha, é do presidente da Liga, do representante da FPF e de oito clubes. São eles que vão decidir”, terminou.