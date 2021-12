Belenenses SAD estranha que jogo com o Vizela “ainda não tenha sido adiado” e volta a colocar a responsabilidade na Liga

Quinta-feira, dia 2 de dezembro e a Belenenses SAD garante que ainda não sabe se o encontro de segunda-feira com o Vizela vai ser adiado. Em comunicado, o clube diz que tem todos os jogadores e staff em isolamento e que tal situação "já foi alvo de comunicação médica à Liga".

"Esta indisponibilidade foi ordenada pelas autoridades de saúde no contexto da epidemia de covid-19, o que constitui um caso evidente de força maior", pode ler-se no comunicado.

A Tribuna Expresso confirmou que o Belenenses SAD não pediu oficialmente o adiamento do jogo nem contactou o Vizela porque acredita que isso é matéria de responsabilidade da Liga. "Nos termos do artigo 46.º do Regulamento das Competições, a Liga tem o dever ex officio de não permitir a realização de um jogo sempre que por força maior este não se possa ou não se deva realizar", sublinha o clube no comunicado enviado às redações.

"Nestes termos, estranha-se que a Liga ainda não tenha adiado a realização do jogo entre Vizela e Belenenses SAD", diz ainda a equipa, sublinhando que "é urgente que a Liga, como lhe compete segundo os princípios a que está estatutariamente adstrita, e enquanto organizadora da competição, adie o jogo entre o Vizela e a Belenenses SAD nos termos do art. 8.º dos seus Estatutos e art. 46.º do Regulamento das Competições, por causa de força maior e por forma a assegurar a salvaguarda da integridade da competição e da verdade desportiva bem como em salvaguarda do superior interesse da proteção da saúde pública".