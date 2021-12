Aqui estão os onzes para o Benfica - Sporting

Rúben Amorim chama Neto e Ugarte para substituir os indisponíveis Palhinha e Coates, naquelas que são as únicas alterações no onze base do Sporting para o dérbi com o Benfica.

Jorge Jesus, por sua vez, chama André Almeida para o trio de centrais e dá a ala direita a Valentino Lazaro. Everton é também titular, a servir Darwin.

O onze do Benfica: Vlachodimos; André Almeida, Otamendi, Vertonghen; Weigl, João Mário, Lazaro, Grimaldo; Everton, Rafa, Darwin

O onze do Sporting: Adan; Neto, Gonçalo Inácio, Feddal; Ugarte, Matheus Nunes, Pedro Porro, Matheus Reis; Sarabia, Pedro Gonçalves, Paulinho

Siga o dérbi Benfica - Sporting aqui na Tribuna a partir das 21h15.