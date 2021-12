Liga vai mudar regulamento para que nenhum jogo se realize com menos de 13 futebolistas

Não se sabe para quando, mas a Liga de Clubes instruiu a sua Comissão Executiva para "criar de imediato" os "mecanismos legais" necessário para que "nenhum jogo de futebol" de qualquer competição em Portugal "se inicie com um número inferior a 13 atletas, incluindo guarda-redes".

A decisão foi anunciada esta sexta-feira, em comunicado, após uma reunião realizada no mesmo dia, na Cidade do Futebol, com representantes da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), a Liga Portugal, o Sindicato dos Jogadores, a Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF), a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), a Associação Nacional de Médicos de Futebol (AMEF) e a Mesa do Plenário das Associações Distritais e Regionais de Futebol.

A Liga de Clubes refere que "todas as instituições" concordaram em trabalhar em conjunto para que "nunca mais se assista ao que, no sábado passado, lamentavelmente sucedeu no Estádio Nacional", no Jamor, onde o Belenenses SAD começou a partida contra o Benfica com apenas nove futebolistas — incluindo um guarda-redes como jogador de campo.