Um teste rápido à ambição de Jesus e à segurança coletiva do Sporting sem dois pilares (a antevisão ao dérbi, por Tomás da Cunha)

Num campeonato em que os primeiros classificados vão perdendo poucos pontos, os clássicos terão um papel decisivo na atribuição do título. O dérbi da Luz não vai determinar o campeão, mas quem sair por baixo ficará com uma margem de erro muito curta. Para o Sporting, pela ausência de dois titulares de peso, um resultado positivo representa a chegada a outro patamar de afirmação coletiva. Parte com mais responsabilidade o Benfica, tentando repetir o que já conseguiu na época passada. Desde que chegou aos leões, essa ainda é a única derrota de Rúben Amorim na liga portuguesa.



O Sporting visitou a Luz na ressaca dos festejos do título, com Matheus Nunes e Bragança no meio campo. Repetir a dupla é uma das hipóteses do técnico verde e branco, mas apostar no jovem português para substituir Palhinha significa a valorização da qualidade técnica e da segurança com bola em detrimento da capacidade de pressão e recuperação de Manuel Ugarte.