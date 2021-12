Vizela-Belenenses SAD adiado para 2 de janeiro. Clube nortenho questiona “determinações diferentes” da Liga para “situações idênticas”

Após ter entrado em campo contra o Benfica apenas com nove jogadores disponíveis, no sábado passado, o Belenenses SAD não vai jogar na próxima segunda-feira em Vizela, apesar de ter menos jogadores infetados com covid-19 do que os registados aquando da partida que gerou um imbróglio quanto a regras e procedimentos a adotar neste tipo de situações.

O Vizela anunciou, na madrugada desta sexta-feira, que o encontro foi adiado pela Liga, por "indicação expressa" da delegada de Saúde Coordenadora do ACES Lisboa Ocidental e Oeiras de que "de que todos os elementos da Belenenses SAD estão em isolamento profilático no domicilio entre o dia 27/11/2021 e 10/12/2021".

Já esta manhã, a Liga de Clubes confirmou que o jogo foi remarcado para 2 de janeiro "devido ao facto de a Belenenses SAD não ter o mínimo de jogadores disponíveis para o cumprimento do ponto 2, do n.º12, do Plano Específico para a COVID-19".

No mesmo comunicado em que deu conta do adiamento, o Vizela deixou críticas à atuação da Liga, questionando "a alteração de uma norma geral para o isolamento por testagem positiva, diferente do isolamento por contacto", algo que o Vizela diz sugerir "um lapso de interpretação" ou apontar "ao condicionamento da política sanitária em vigor até aqui".

Em resposta que refere ter enviado à Liga, o Vizela questionou "quantos dias vão ficar em isolamento os jogadores de outras sociedades desportivas que testaram positivo recentemente" e exigiu que "se aplique a mesma medida a todos os casos, sem qualquer exceção que comprometa a seriedade da competição".

O clube, atual 14.º classificado do campeonato, defende que a Liga "não deve navegar em determinações diferentes para situações idênticas, sob pena de não salvaguardar a verdade desportiva da mesma".

De acordo com a mais recente atualização feita pelo Belenenses SAD quanto ao estado clínico dos seus jogadores, feita na tarde de quinta-feira, 13 futebolistas estavam positivos para covid-19 e 73 elementos do clube — entre jogadores e staff — estavam a cumprir isolamento profilático.

(artigo atualizado às 11h16.)