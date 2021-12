André Silva ficou sem treinador: Jesse Marsch despedido do RB Leipzig

O treinador norte-americano Jesse Marsch deixou o comando técnico do Leipzig, anunciou, este domingo, o clube do avançado português André Silva, dois dias após ter sofrido a terceira derrota seguida na liga alemã de futebol.

“O RB Leipzig e Jesse Marsch acordaram pôr fim à colaboração entre ambos, com efeito imediato”, informou na conta oficial no Twitter o clube germânico, que ocupa o 11.º lugar no campeonato, após ter disputado 14 jornadas, a 16 pontos do líder Bayern Munique.

A decisão dos responsáveis do Leipzig surge após três derrotas consecutivas na liga alemã, a última das quais sofrida na sexta-feira, no estádio do Union Berlim, por 2-1, depois de também ter sido batido por Bayer Leverkusen (3-1) e Hoffenheim (2-0).

Na Liga dos Campeões, o Leipzig já está, matematicamente, afastado dos oitavos de final, a uma jornada do fim da fase de grupos, ao ocupar o terceiro lugar na ‘poule’ A, atrás de Manchester City e Paris Saint-Germain, lutando com o Club Brugge por uma vaga nos ‘play-off’ da Liga Europa.