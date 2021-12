Jorge Jesus regressar ao Flamengo? “Não é um plano, é uma opção”, garante o diretor de futebol do clube

Jorge Jesus foi futebolisticamente feliz no Brasil, é factual escrevê-lo. Nos 13 meses que passou no Flamengo, o treinador venceu um campeonato, uma supertaça e a Copa dos Libertadores, maior troféu da América do Sul, tudo na primeira e única época que passou no principal dos clubes do Rio de Janeiro.

Fora os canecos e a onda vitoriosa em que encadeou um plantel com bastante qualidade individual, o técnico deixou saudades pelo estilo cândido em entrevistas, conferências de imprensa e flash interviews, encantando os adeptos que hoje, de quando em vez, ainda entoam cânticos dedicados ao "mister" — a palavra banalmente utilizada em Portugal para endereçar um treinador é pouco ou nada usada no Brasil.

O Flamengo não escalou até aos mesmos patamares de sucesso alcançados com Jorge Jesus desde que o português saiu do clube, em julho de 2020. Desde então que o nome do treinador surge em rumores sobre um eventual regresso ao Brasil, mas, desta vez, foi mais do que isso: "[Jorge Jesus] não é um plano, é uma opção".

Quem o disse é Marcos Braz, diretor para o futebol do Flamengo, ao admitir, questionado pelos jornalistas sobre quem será o próximo treinador do clube, que regresso do português é desejado, mas explicando o que está em causa. "O Jorge tem contrato em vigência, tem dois compromissos importantíssimos nesses próximos 20 dias. É uma temeridade eu chegar e falar de Jorge Jesus até pela situação dele no Benfica nesse momento", disse, citado pela "Globoesporte".

O dirigente acrescentou que Jorge Jesus "é um técnico que deu certo no Flamengo", de quem os adeptos gostam "têm bastante conexão, até porque ganhou muito" no clube. "Vamos dar tempo ao tempo. Sem estar na inércia, mas com calma", salvaguardou, dedicando ainda palavras a outro treinador português cujo nome já foi associado ao gigante do Rio de Janeiro.

Marcos Braz admitiu ter conversado com Carlos Carvalhal "há quase um ano" e "não agora", quando o nome do atual treinador do Sporting de Braga voltou a surgir nas notícias. "Já tive, de facto, um contacto com ele. Mas o Carvalhal tem contrato. Essa janela é um pouco diferente, ainda está todo mundo com contrato, não é final de temporada", esclareceu o diretor do Flamengo.