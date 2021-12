Liga dos Campeões. O que precisam FC Porto e Benfica de fazer para chegar aos oitavos de final

A sexta e última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões promete emoções fortes para duas das três equipas portuguesas em prova. Com o Sporting a ter um compromisso em Amsterdão, frente ao Ajax, com tudo já decidido no Grupo C - os neerlandeses passarão em primeiro e os campeões nacionais em segundo -, cabe a FC Porto e Benfica a luta por acompanhar os leões nos oitavos-de-final da Champions.

Ainda assim, a missão de dragões e águias é diferente, na medida em que os primeiros dependem somente de si e os segundos não. Comecemos pela equipa de Sérgio Conceição, a primeira a entrar em campo (terça-feira, 20h00).

Com o Liverpool já como vencedor do Grupo B, o FC Porto recebe o Atlético de Madrid. Os azuis e brancos passarão à fase seguinte em caso de vitória, ou se empatarem e o Milan não vencer, em casa, o Liverpool.

Os dragões partem para a sexta jornada no segundo lugar do grupo, com cinco pontos, mais um que Milan e Atlético. Portanto, um triunfo coloca-os automaticamente nos "oitavos", ao passo que um empate deixa-os a torcer pelo Liverpool.

Se o FC Porto empatar e o Milan ganhar, a equipa portuguesa terminará no terceiro lugar do grupo, rumando à Liga Europa, com o Atlético a concluir a sua participação na Champions no quarto lugar. Caso a equipa de Conceição perca e o Milan não ganhe, o FC Porto também é relegado para a Liga Europa, passando o Atlético à fase seguinte da Liga dos Campeões

O único cenário no qual o FC Porto é, desde já, relegado das competições europeias, não continuando nem na Champions nem na Liga Europa, ocorrerá se o Atlético de Madrid vencer no Porto e o Milan bater o Liverpool, atirando a equipa portuguesa para a última posição do grupo.

Recorde-se que Sérgio Conceição, que se pode tornar no treinador do FC Porto com mais vitórias na Liga dos Campeões, já conseguiu colocar, em três ocasiões distintas, a equipa nos oitavos-de-final da competição. Nas quatro temporadas anteriores, a excepção deu-se em 2019/20, quando o Krasnodar eliminou o FC Porto ainda antes da fase de grupos.

Soccrates Images/Getty

Ao contrário do seu rival do Norte, uma vitória não garante, automaticamente, a presença do Benfica entre as 16 melhores formações da Europa. As águias partem para a última jornada do Grupo E em terceiro lugar, com cinco pontos, menos dois do que o Barcelona, e é bem provável que passem boa parte da última noite de fase de grupos da Champions com atenções centradas não só no Estádio da Luz, mas também em Munique.

Na última ronda do Grupo E, o Benfica recebe o Dínamo Kiev (quarta-feira, 20h00), enquanto o Barcelona se desloca ao reduto do Bayern. Para estar nos oitavos-de-final, a equipa de Jesus terá de derrotar os ucranianos e esperar que o Barça não ganhe aos alemães.

Tendo o Bayern cinco triunfos em cinco jogos, os bávaros já asseguraram o triunfo no grupo. As esperanças do Benfica assentam na capacidade da equipa de Nagelsmann em conseguir, pelo menos, um empate, o qual, conjugado com um triunfo dos portugueses frente aos ucranianos na Luz, daria o segundo lugar à equipa de Jorge Jesus devido à vantagem no confronto direto sobre os catalães.

Em sentido inverso, se o Barcelona vencer em Munique, de nada valerá ao Benfica bater o Dínamo Kiev.

Um empate ou uma derrota do Benfica terão os mesmos efeitos a nível de classificação do grupo, dado que, na medida em que o Dínamo Kiev só tem um ponto, as águias têm o terceiro lugar e a respetiva presença na Liga Europa garantida.

O Benfica não consegue a passagem para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões desde 2016/17, ainda com Rui Vitória no comando técnico. Ao longo da sua carreira como treinador, só por uma vez conseguiu Jorge Jesus chegar às 16 melhores equipas da Europa. Foi na época 2011/12, quando levou o Benfica aos quartos-de-final da Champions.