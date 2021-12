FC Porto e Benfica procuram juntar-se ao Sporting em busca do inédito: nunca três equipas portuguesas estiveram nos oitavos da Champions

Em fevereiro de 2020, Portugal viveu uma das piores semanas da história recente das participações europeias dos seus clubes. Benfica, FC Porto, Sporting e Sporting de Braga foram, todos, eliminados nos 16 avos de final da Liga Europa, o que a conjugar com a ausência de formações nacionais na fase a eliminar da Champions ditou que, pela primeira vez desde 1978/79, Portugal não tivesse qualquer representante a competir nos oitavos de final das provas da UEFA.

No entanto, menos de dois anos depois, o futebol nacional pode fazer história pela positiva, alcançando um feito inédito na sua história. Caso FC Porto e Benfica consigam juntar-se ao Sporting e superar a fase de grupos, haverá três equipas portuguesas nos oitavos de final da Liga dos Campeões pela primeira vez na história.

Recorde-se que, durante o período em que a principal competição continental de clubes se chamava Taça dos Campeões Europeus, só o vencedor da liga tinha acesso a disputar a prova. Com a criação da Liga dos Campeões e progressiva transformação da competição no formato atual, Portugal foi colocando mais formações na elite europeia.

Esta é a 19.ª temporada com o formato atual de fase de grupos seguida de oitavos, quartos e meias finais. 2006/07 foi a primeira época na qual três equipas nacionais - FC Porto, Benfica e Sporting - competiram na fase de grupos, mas nunca conseguiram, as três ao mesmo tempo, virar o ano civil ainda entre os "tubarões" do continente.

Só por uma ocasião, em 2016/17, conseguiu Portugal ter duas equipas nos oitavos de final da Champions. Na altura, o FC Porto de Nuno Espírito Santo e o Benfica de Rui Vitória ficaram, respetivamente, atrás de Leicester e Nápoles, seguindo em frente no torneio. Na fase a eliminar, os dragões foram batidos pela Juventus e as águias pelo Borussia Dortmund.

Agora, Portugal pode elevar a fasquia e juntar-se a Inglaterra, Itália, Alemanha e Espanha como único países que já conseguiram colocar, pelo menos, três equipas ao mesmo tempo entre as 16 melhores da Europa.

Para o lograr, FC Porto e Benfica têm de se juntar ao Sporting de Rúben Amorim. As contas não são difíceis: a equipa de Conceição passará à fase seguinte se vencer o Atlético de Madrid ou se empatar contra os espanhóis e o Milan não derrotar o Liverpool; os homens de Jesus, que não dependem só de si mesmos, estarão nos oitavos se baterem o Dínamo Kiev e o Bayern Munique não for derrotado pelo Barcelona.

Recorde-se que o Sporting estará nos oitavos de final da Champions pela segunda vez na sua história. Em 2008/09, a equipa orientada por Paulo Bento e com figuras de destaque como Rui Patrício, Miguel Veloso, João Moutinho ou Liedson ficou no segundo lugar do grupo C, atrás do Barcelona - na primeira época de Guardiola - e à frente do Shakhtar Donetsk - que viria a ganhar a última edição da Taça UEFA - e do Basileia. Nos oitavos, os leões viveram uma experiência traumática, ao serem arrasados pelo Bayern Munique por um resultado combinado de 12-1.

Mais habituado a conviver com a elite europeia, o FC Porto tentará superar a fase de grupos pela 13.ª ocasião. Com Sérgio Conceição ao comando, os azuis e brancos chegaram a fevereiro ainda a disputar a Champions em três das quatro temporadas anteriores com o técnico português no banco.

Já o Benfica não está nos oitavos de final da Liga dos Campeões desde 2016/17, ainda com Rui Vitória como treinador. Caso as águias consigam terminar em segundo do grupo E, será a quinta presença nos oitavos no atual formato, depois de 2005/06, com Koeman, 2011/12, com Jesus, e 2015/16 e 2016/17, ambas com Rui Vitória.

De resto, 2011/12 foi a única temporada na carreira de Jorge Jesus na qual o técnico disputou os oitavos de final da Champions. Na altura, o seu Benfica conseguiu eliminar o Zenit, caindo aos pés do Chelsea, futuro campeão, nos quartos de final. Agora, JJ tenta colocar uma equipa entre as 16 melhores da Europa pela segunda vez na sua carreira.