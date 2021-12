Youth League: Sporting pela primeira vez nos oitavos, FC Porto perde e é eliminado

Sortes diferentes para Sporting e FC Porto na derradeira jornada da fase de grupos da Youth League, a versão sub-19 da Liga dos Campeões. Os leões conseguiram bater o Ajax (3-2) e fizeram história ao garantirem presença, pela primeira vez, nos oitavos de final da prova, ao passo que os dragões perderam (2-1) contra o Atlético de Madrid, dando por encerrada a sua participação no torneio.

Fica a faltar o Benfica entrar em campo nesta sexta jornada, fazendo-o as águias na quarta-feira, 8, contra o Dínamo Kiev (12h00). Já com a presença no play-off garantida, um triunfo colocará o Benfica nos oitavos de final.

Em Amesterdão, o Sporting chegou aos oitavos de final da Youth League pela primeira vez na história do clube. No entanto, nos Países Baixos, as coisas nem começaram a correr bem para os leões: o Ajax, ao minuto 25, já vencia por 2-0, graças a um bis de Van Axel Dongen.

Em cima do intervalo, Mateus Fernandes reduziu para 2-1, antes de uma segunda parte na qual a equipa visitante conseguiu dar a volta ao marcador. Aos 71', Youssef Chermiti empatou e aos 87', na sequência de um livre, Chico Lamba, de cabeça, fez o 3-2 que deu o primeiro lugar do grupo C ao Sporting, com mais um ponto que B. Dortmund - que ficou em segundo - e Ajax.

Os leões só tinham passado a fase de grupos na temporada 2017/18. No entanto, ao ficar em segundo do seu grupo, o Sporting teve de disputar um play-off prévio aos oitavos, no qual a equipa portuguesa perdeu, por 5-2, contra o RB Salzburgo.

Já o FC Porto, em casa, foi derrotado (2-1) pelo Atlético de Madrid e terminou o grupo B no terceiro lugar, saindo assim da competição. Contra um conjunto orientado por Fernando Torres, os dragões começaram a perder graças a um tento, aos 18', de Kostis. Diogo Abreu, aos 55', empatou de penálti, mas Carlos Martín, aos 65', deu os três pontos ao Atlético, que ficou em segundo do grupo - ganho pelo Liverpool - e vai ao play-off.

Recorde-se que o FC Porto ganhou a Youth League em 2018/19. Na época passada, a pandemia levou ao cancelamento da competição, sendo que o último vencedor foi o Real Madrid, que, em 2019/20, levou a melhor sobre o Benfica na final.