Jorge Simão já não é o treinador do Paços de Ferreira

O Paços de Ferreira anunciou, em comunicado oficial, que Jorge Simão deixou de ser o treinador da equipa principal do clube. Os pacenses informaram que, após uma reunião entre a direcção e o técnico, foi decidido, "de forma perfeitamente consensual, digna e responsável", fazer "cessar com efeitos imediatos o contrato de trabalho celebrado".

Jorge Simão, de 45 anos, estava a viver a sua segunda passagem pelo Paços, após ter orientado a equipa em 2015/16. Contratada para substituir Pepa, o técnico abandona o cargo após uma negativa série de 10 jornadas sem vencer. O último triunfo do Paços na I Liga foi a 29 de agosto, na quarta jornada da prova, frente ao Portimonense.

Ao serviço do Paços, que está no 13.º lugar da I Liga, Jorge Simão realizou 23 partidas, com um saldo de cinco vitórias, sete empates e 11 derrotas. No começo da campanha, levou os pacenses a superarem o Larne, na Conference League, tendo depois caído perante o Tottenham - ainda que tenha conseguido um histórico triunfo em casa frente ao conjunto inglês.

Jorge Simão, que também já orientou conjuntos como o Belenenses, o Boavista ou o Sporting de Braga e trabalhou na Arábia Saudita e na Bélgica, termina assim a sua segunda experiência no banco do Paços de Ferreira.

É a sexta mudança de treinador na I Liga 2021/22. Antes da saída de Jorge Simão, também Santa Clara, Belenenses SAD, Boavista, Marítimo e Moreirense trocaram de técnico.