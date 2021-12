Carvalhal: “ O Sporting de Braga fez uma viragem para uma aposta maior na formação. Isto é um começo para tirar dividendos a médio prazo”

Análise à partida

“O FC Porto entrou muito pressionante numa fase inicial e nós, na composição da equipa, tivemos algumas limitações que levaram a que, sobretudo na primeira parte, tivéssemos alguma dificuldade de saída. Normalmente jogamos com dois pés esquerdos na defesa, mas em função das ausências tivemos de constituir uma linha de três em que todos eram destros. Com o Tormena na esquerda, nós rodávamos para a direita, onde o FC Porto estava preparado para apertar, e o fazia muito bem. Ainda assim, depois fomo-nos libertando da pressão e tivemos uma boa oportunidade pelo Moura, que manda a bola a poste. Na segunda parte, nos primeiros cinco minutos há um lançamento e um canto para o FC Porto, mas a partir daí começámos a jogar o nosso jogo, a meter a bola no chão, e o jogo começou a fluir mais. Foi um jogo muito interessante da nossa parte"

Juventude

“Tivemos oito jogadores com menos de 21 anos, seis deles foram utilizados na formação e acabaram cinco da equipa B a jogar. Os meus parabéns à academia, ao Artur Jorge que tem feito um excelente trabalho na equipa B, ao Custódio na equipa de sub-23, ao Moisés, ao Pires e a toda a gente por aí abaixo. Foi uma janela de oportunidade para estes miúdos, que precisam de jogar a este nível, mas mostraram extrema competência e eu estou muito satisfeito com todos eles porque fizeram um jogo muito bom contra um adversário muito poderoso, que se não é o mais é dos mais poderosos do campeonato"

Substituições que foram sendo feitas

“Eu tenho de fazer uma gestão cuidada relativamente ao jogo de quinta-feira, porque caso contrário há risco de lesões. Houve dois jogadores que entraram que eu não tinha a intenção de os colocar, porque corriam risco elevado de lesão. Eu recordo que o André [Horta] e o Musrati jogaram na quinta-feira e nós começámos a sentir que estavam a fraquejar em relação à energia. Não estamos satisfeitos com o resultado, mas em tudo o resto - a atitude, a qualidade, o querer ganhar, o facto de termos oito jogadores com 21 anos ou menos e seis jogadores da formação - há um lado muito positivo. Estamos a cuidar do futuro do Sporting de Braga"

Mudanças no onze do FC Porto

“O Sérgio é um excelente treinador. Jogou com três médios, reforçando mais a zona do meio. Não estávamos à espera, de todo, que apresentasse três médios, mas não é uma surpresa jogar contra uma equipa com três médios. Recentemente, jogámos contra o Vizela e o Estoril, que também jogam com três médios"

Sporting de Braga já perdeu esta época contra Sporting, Benfica e FC Porto

“Nos jogos em que perdemos, os adversários foram melhores do que nós. Tirando a partir dos 35 minutos no jogo com o Benfica, nós batemo-nos sempre bem. Hoje, a gestão que foi feita, era a que podia ter sido feita na altura. Estamos sempre a aprender com as situações. Se calhar, se fosse agora, teria colocado estes miúdos a jogar na Luz. Para nós, o fundamental é discutir o resultado, não é por metermos miúdos que não vamos discutir o resultado, mas estes miúdos precisam de jogar a este nível, porque é nestes jogos que eles mostram se são jogadores com capacidade para jogar no SC Braga no futuro. O Sporting de Braga fez, este ano, uma viragem para uma aposta maior na formação. Isto é um começo para tirar dividendos a médio prazo. Nós jogámos com jogadores em que acreditávamos. Estou muito satisfeito e orgulhoso pelo comportamento de todos eles"