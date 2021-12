Lembra-se de Faiq Bolkiah, o futebolista mais rico do mundo? Rescindiu com o Marítimo

Chegou ao Funchal em setembro de 2020 e não foi notícia pelas suas qualidades futebolísticas ou pelo seu talento inato para o desporto. Faiq Bolkiah é considerado o futebolista mais rico do mundo, não pelo que ganhou a jogar à bola, mas porque é sobrinho do sultão do Brunei, Hassanal Bolkiah. Contratado pelo Marítimo, a sua passagem pelo clube foi curta, com o clube madeirense a anunciar agora que o jogador nascido nos Estados Unidos há 23 anos está de saída.

Em pouco mais de um ano, o extremo não fez qualquer jogo pela equipa principal e contou apenas alguns minutos na equipa B e nos sub-23. Sai pela porta pequena, mas provavelmente não preocupado com o futuro, já que a fortuna familiar de Bolkiah está avaliada em qualquer coisa como 20 mil milhões de dólares, de acordo com números da “Forbes”.

Faiq Bolkiah nasceu em Los Angeles, estudou em Inglaterra e foi por lá que se foi passeando nas academias de alguns dos melhores clubes do país. Fez formação no Southampton, Arsenal, Chelsea, Stoke City e também no Leicester, antes de rumar a Portugal e ao Marítimo. Já é internacional pela selecção do Brunei, uma seleção praticamente sem nome. O que interessará pouco quando se tem mai dinheiro de Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar juntos.

Sobre a sua excêntrica família, sabe-se que o pai, Jefri, tem um gosto especial por carros de luxo (de acordo com o “Daily Mirror” na sua garagem há mais de dois mil carros) e que chegou a pagar qualquer coisa como 14 milhões de euros pelo privilégio de um concerto privado do cantor Michael Jackson.

Já o filho optou pela vida de futebolista, que conhecerá agora outras paragens, depois de deixar o Marítimo.