Mais uma 'chicotada psicológica': Nuno Campos já não é o treinador do Santa Clara

O treinador Nuno Campos abandonou o comando técnico do Santa Clara, que liderava desde outubro, sendo substituído interinamente pelo até aqui treinador adjunto Tiago Sousa, oficializou o clube açoriano em comunicado.

Nuno Campos, de 46 anos, deixa o cargo após nove jogos, seis dos quais para a I Liga, nos quais somou uma vitória, um empate e quatro derrotas, tendo ainda sido eliminado da Taça de Portugal.

Campos deixa o Santa Clara no 16.º lugar do campeonato, com os mesmos 10 pontos de Famalicão.

Recorde-se que Nuno Campos substituiu no banco do Santa Clara o antigo técnico Daniel Ramos, que saiu do clube para rumar ao Al-Faisaly, da Arábia Saudita. Quando Campos substituiu Ramos, os açorianos estavam em 15º. lugar, com seis pontos (quatro derrotas, três empates e uma vitória).

Esta foi a primeira experiência de Nuno Campos como treinador principal, depois de ter sido adjunto de Paulo Fonseca na Roma (Itália), Shakhtar Donetsk (Ucrânia), Sporting de Braga, Paços de Ferreira e FC Porto.

Trata-se da sétima mudança de treinador na I Liga esta temporada. Além das saídas de Nuno Campos e Daniel Ramos do Santa Clara, também já Belenenses SAD, Marítimo, Moreirense, Boavista e Paços de Ferreira alteraram o seu técnico.