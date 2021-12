Boavista goleia Sporting de Braga e garante presença na final four da Taça da Liga

Depois do Santa Clara, há um novo estreante na final four da Taça da Liga. O Boavista goleou, por 5-1, o Sporting de Braga, garantindo assim o triunfo no grupo C e assegurando a presença entre as quatro melhores equipas da competição.

No Bessa, a equipa da casa recebia os minhotos precisando somente de um empate para seguir em frente, mas o Boavista não se limitou, de todo, a jogar para obter um ponto. Aos 34', já a equipa de Petit vencia por 3-0.

Aos 20', Gustavo Sauer, aproveitando um erro da defesa do Sporting de Braga, fez o 1-0. Aos 32', Musa, após bom trabalho em que contornou Tiago Sá, aumentou a vantagem do Boavista, a qual se colocou em três golos de diferença aos 34', num remate de fora da área de Njie.

DeFodi Images/Getty

Com o Sporting de Braga sem reacção, Carlos Carvalhal promoveu três substituições ao intervalo, mas o cenário pouco mudou.

Aos 50', Nathan, após boa arrancada, fez o 4-0. O melhor que os visitantes fizeram foi reduzir, através de um penálti de Iuri Medeiros. Aos 63', Sauer, servido por Musa, fixou o 5-1 final.

Com este resultado, o Boavista marca assim encontro com o Benfica na meia final da final four da Taça da Liga. O jogo decorrerá a 25 de janeiro, em Leiria. Um dia depois, Sporting e Santa Clara disputarão a outra meia final da competição.