Ricardo Soares: “Há um penálti que para mim é claro. Há volumetria e têm de marcar a grande penalidade”

Momentos esquisitos

"Não era este jogo que nós queríamos. A 1.ª parte começa algo confusa. Antes da expulsão do Fuji estávamos a pressionar muito o Sporting, dissemos claramente o jogo que queríamos. Entretanto há a expulsão, uma expulsão correta. E houve ali momentos esquisitos. As duas equipas naturalmente tentaram ver a melhor forma de chegar ao golo, nós de uma maneira diferente porque tínhamos de defender mais. Depois novamente o VAR, grande penalidade, novamente bem, mas lamento aos 37' não terem marcado outro, a lei é clara, há volumetria e tem de marcar penálti. É um penálti que para mim é claro e que nos poderia nos ter colocado em vantagem numa altura importante, perto do intervalo"

2.ª parte

"Voltámos a entrar bem e penso que as equipas se encaixaram. Serenaram um bocadinho. Houve muito espaço e veio ao de cima a força individual e coletiva do Sporting. Resultado é exagerado, poderíamos ter feito o 1-1, o 2-1 e na parte final obviamente já não conta"

Erros individuais nos golos do Sporting

"Essa responsabilidade é minha. É a primeira vez que sofremos golos desta forma. Esta forma de jogar tem nos dado pontos e qualidade de jogo, é isso que queremos. É este o jogo que queremos. Mas acho que o resultado é exagerado. O Sporting tem oportunidades mas numa altura em que já está 2-0 e nós vamos à procura de entrar no jogo, mais com o coração do que com a cabeça, o que é natural"