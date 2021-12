Liga: Boavista, Santa Clara e Académica têm 15 dias para comprovar que não devem salários

A Liga de futebol deu conta de que Boavista, Santa Clara e Académica não comprovaram a inexistência de dívidas nos salários referentes aos meses de setembro, outubro e novembro.

Agora, falhando esse controle salarial de dezembro, esses clubes têm 15 dias para “fazerem demonstração do cumprimento salarial”, pode ler-se na nota da Liga, citando o n.º 5 do artigo 78.º - A do Regulamento de Competições da Liga Portugal.

De acordo com o comunicado da Liga Portugal, as outras 31 sociedades desportivas, duas delas com equipas B, “cumpriram a obrigação de demonstrar a inexistência de dívidas salariais” referentes aos três meses acima referidos.

O Boavista já reagiu ao comunicado da Liga. "A situação vai ficar resolvida dentro de poucos dias e está relacionada com questões burocráticas provocadas pelas alterações que estão a decorrer na SAD", anunciou o clube do Bessa, aqui citado pelo jornal "A Bola".