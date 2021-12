Quartos de final da Taça de Portugal: Sporting visita Leça, FC Porto vai a Vizela (e não poderá haver clássico na final)

O sorteio dos quartos de final da Taça de Portugal, realizado na Cidade do Futebol, ditou um confronto entre o campeão nacional e um conjunto do Campeonato de Portugal. Assim, o Sporting irá jogar, fora, contra o Leça, que é a primeira formação do quarto escalão a chegar tão longe na prova no presente século.

Quanto ao FC Porto, visitará o reduto do Vizela, no único duelo entre dois conjuntos da I Liga. Recorde-se que a equipa de Álvaro Pacheco eliminou, nos oitavos de final, o Sporting de Braga, vencedor da Taça na temporada passada.

O quadro desta eliminatória fica completo com os duelos entre Portimonense e Mafra e entre Rio Ave e Tondela. Os quartos de final serão disputados entre 11 e 13 de janeiro.

Além dos quartos, também ficaram definidos os cenários possíveis para as meias finais. E temos, desde já, uma garantia: entre Portimonense, Mafra, Rio Ave e Tondela haverá um finalista da Taça, não sendo o embate decisivo da prova um clássico entre Sporting e FC Porto.

Isto porque o sorteio ditou que o vencedor do Leça - Sporting defrontará, nas meias finais, quem levar a melhor no Vizela - FC Porto. Do outro lado do quadro, quem ganhar o Portimonense - Mafra jogará contra o vencedor do Rio Ave - Tondela.

As meias finais serão a duas mãos, com o primeiro embate a realizar-se a 1, 2 ou 3 de março e o segundo a 19, 20 ou 21 de abril. A final está agendada para 22 de maio.

Jogos dos quartos de final da Taça de Portugal:

Portimonense - Mafra

Vizela - FC Porto

Rio Ave - Tondela

Leça - Sporting

Jogos das meias finais da Taça de Portugal:

Portimonense ou Mafra - Rio Ave ou Tondela

Vizela ou FC Porto - Leça ou Sporting