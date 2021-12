Rio Ave está com um surto de covid-19 e acusa Sp. Covilhã de “falta de fair-play” por não concordar em adiar o jogo

O Rio Ave, da II Liga de futebol, acusou, esta terça-feira, o Sporting da Covilhã de “ausência de fair-play, por não ter concordado adiar o jogo desta sexta-feira para o campeonato, devido aos casos de covid-19 no clube vila-condense.

O emblema nortenho, que já revelou ter uma dezena de atletas infetados, bem como praticamente toda a equipa técnica, incluindo o treinador principal, Luís Freire, além de outros elementos do staff, disse ter apelado à compreensão dos serranos para a “débil situação do plantel”, mas não obteve resposta positiva.

“Em resposta à nossa solicitação, o Sporting da Covilhã não aceitou o adiamento do jogo, justificando que, na época passada, foram vítimas da mesma situação e foram a jogo [frente ao Estoril] com apenas com 13 jogadores disponíveis”, pode ler-se num comunicado do Rio Ave.

O clube de Vila do Conde disse-se “perplexo que a justificação seja uma afirmação de retribuição de um pretenso gesto negativo no passado para servir de exemplo futuro”.

“Entendemos que esta postura do Sporting da Covilhã revela uma total ausência de fair-play e de consideração desportiva, para não falar de muitos anos de relações cordiais entre clubes. Não sabemos se o Sporting da Covilhã tem um calendário demasiado preenchido ou se considera ser esta uma oportunidade imperdível de enfrentar um adversário mais débil na competição”, acrescentou o Rio Ave.

O clube nortenho deu exemplo do adiamento do Leixões-Mafra, também desta 16.ª jornada, lembrando que, “mesmo com um menor número de casos [de covid-19], existiu um total e exemplar entendimento e fair-play dos dois clubes, que demonstraram compreensão pela situação”.

Desta forma, o Rio Ave garantiu que, cumprindo o novo regulamento da Liga [ter 13 jogadores disponíveis, incluindo um guarda-redes], “irá a jogo com uma confiança inabalável em cada um dos atletas elegíveis e funcionários”.

A partida entre Rio Ave e Sporting de Covilhã, da 16.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol, está agendada para esta sexta-feira [31 de dezembro], às 17h, em Vila do Conde.