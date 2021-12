Delegado de saúde decreta isolamento profilático a todo o plantel principal e de sub-23 do Famalicão. Jogo contra a Belenenses SAD é adiado

No começo da semana, o Famalicão comunicou a existência de nove casos de covid-19 entre plantel e staff, sendo um deles o seu novo treinador, Rui Pedro Silva. Na terça-feira, os minhotos revelaram a existência de mais dois positivos, colocando um ponto de interrogação quanto à realização do jogo contra a Belenenses SAD, agendado para as 17h00.

Ora, pouco mais de duas horas antes da altura prevista para o começo da partida, a Liga Portugal informou que se procederia ao adiamento da partida, dado que o delegado de saúde decretou isolamento profilático a todos os jogadores da equipa principal e dos sub-23 do Famalicão.

"O delegado de saúde do ACES AVE Famalicão, Dr. Eduardo José Gouveia, determinou que todo o plantel principal e sub-23 dos famalicenses, deverá manter-se em 'vigilância ativa / isolamento profilático', até aos dias 1 e 2 da janeiro (inclusive)", pode ler-se na informação divulgada pela Liga, que acrescenta que "a nova data e hora do jogo será comunicada posteriormente".